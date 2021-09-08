武汉：中心城区新建商品住房需配建6%以上保障性租赁住房 _ 东方财富网

9月8日，武汉市房管局发布《武汉市人民政府关于加快发展保障性租赁住房的实施意见(征求意见稿)》，提出保障性租赁住房以建筑面积为30-50平方米左右的小户型为主，单套房屋建筑面积原则上不超过70平方米。租金按不高于同地段同品质市场租赁住房租金的85%评估确定。在满足需求的情况下，可按保障性租赁住房租金标准面向社会出租。 保障性租赁住房作为三大住房保障体系之一，民生属性显著。那么，保障性租赁住房房源从哪里来？《征求意见稿》中提出，以利用存量房、存量地为主，采取新建、改建、改造、租赁补贴和将政府的闲置住房用作保障性租赁住房等方式，多渠道供给。 具体要求为，中心城区新建商品住房，按照不低于住宅面积6%的比例配建保障性租赁住房，不再配建公租房、大学毕业生租赁房、市场租赁房等其它租赁住房。 支持利用城区、靠近产业园区或交通便利区域的集体经营性建设用地建设保障性租赁住房；村集体经济组织可通过自建或联营、入股等方式建设运营保障性租赁住房；建设保障性租赁住房的集体经营性建设用地使用权可以办理抵押贷款。 同时，产业园区中工业项目配套建设行政办公及生活服务设施的用地面积占项目总用地面积的比例上限由7%提高到…