文旅部：大力整治文娱领域突出问题 坚决遏制歪风邪气艺术文艺工作者教育旅游_手机网易网

文旅部：大力整治文娱领域突出问题 坚决遏制歪风邪气 2021-09-09 20:09:10 中新经纬 中新经纬客户端9月9日电 据文旅部网站消息，9月9日，文化和 旅游 部召开全国文化和旅游行业加强文娱领域综合治理工作电视电话会议，部署文化和旅游系统文娱领域综合治理工作。 会议强调，全国文化和旅游系统要从讲政治的高度认识和把握做好文娱领域综合治理工作的重要性紧迫性， 采取硬手段、拿出硬措施，从严从实加大文娱领域突出问题整治力度，坚决遏制歪风邪气、铲除其滋生土壤 ，推出更加丰富、更有营养的文艺作品，培育坚守初心、德艺双馨的 文艺工作者 ，营造积极向上、充盈正气的文艺生态。 会议指出，党的十八大以来，文艺事业繁荣发展，优秀作品和人才不断涌现，人民文化需求得以满足，人民精神力量日益增强。但是，文娱领域也出现了天价片酬、偷税逃税、流量至上、畸形审美、“饭圈”乱象等问题，严重败坏了文艺界风气、损害了文艺工作者形象、影响了文艺事业健康发展。文化和旅游系统要认真对标对表中央宣传部《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》，按照《文化和旅游部关于文娱领域综合治理和“饭圈”乱象专项整治工作安排》的要求，明确…