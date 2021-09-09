微软证实投资印度连锁酒店OYO：共同开发下一代酒店产品与技术微软OYO酒店_新浪科技_新浪网

新浪科技讯 北京时间9月9日晚间消息，据报道， 微软 公司今日证实，已对印度经济型连锁酒店OYO进行了投资。而且，两家公司还达成一项多年战略合作者协议，共同开发“下一代”旅游和酒店产品与技术。 上个月曾有报道称，微软已向OYO投资500万美元，为其估值96亿美元。该估值略低于OYO上一轮融资获得的100亿美元估值，但远高于 软银 集团最近几个季度给予的30亿美元估值。 今日，微软在一份声明中证实了该消息，但并未透露具体的投资规模。同时，两家公司还宣布达成一项多年战略合作者协议，共同开发“下一代”旅游和酒店产品及技术。 具体而言，OYO将使用微软Azure云服务来满足其云需求。此外，两家公司还将共同开发解决方案，服务于中小型酒店运营商。 作为合作的一部分，OYO还将为其平台上的旅行者开发“智能客房”（Smart Room）体验，包括为客人提供优质和定制的客房体验。通过微软的Azure IoT，这种体验将包括自助入住和退房手续办理、自助KYC，以及物联网管理的智能锁和虚拟协助等。 微软印度总裁阿南特·马赫什瓦里（Anant Mahehwari）对此表示：“将Azure的力量与OYO开发的技…