宕昌：培育“旅游+”新业态 精打康养牌 丝路中国 中国网

秋日清风，轻叩门楣，送来陇南一年中最美的季节。碧绿的峡谷、五彩的树林、圣洁的雪山，共同点缀出一个充满灵性的“羌韵佳境”。 人们走进官鹅沟国家森林公园，远离城市的喧嚣，与澄明绚烂的无尽山水相约，共赴一场治愈身心的康养之旅。 凝心聚力 打响“铲除顽疾”攻坚战 宕昌的清晨，凉爽的空气中夹杂着一丝甜甜的味道。58岁的官鹅村村民陈仁才拿起笤帚，和村里乡亲一起进行“大扫除”。 今年以来，这个藏汉多民族聚居村的16名公益性岗位人员，轮流负责村内环境卫生的清扫。这一周，正好轮到陈仁才所在的组进行这项工作。“大扫除”热火朝天地进行了2个多小时，陈仁才和乡亲们把自己负责的“片区”打扫得干干净净。站在村头望去，一条平整的水泥路通向家家户户，各具特色的民居整洁温馨。 谁能想到，如今这个风景如画的村子，也曾经历过旅游业发展的“痛点”：草堆、粪堆、垃圾随意摆放，村里村外、景区景点的污垢难以清除，乱倒乱扔、乱贴乱画、乱搭乱建的现象时有发生。 今年7月中旬，宕昌县率先打响了声势浩大的城乡环境综合整治“百日攻坚战”，向各类影响城乡环境卫生的“顽症”和“陋习”宣战，迅速掀起城乡环境卫生综合整治热潮，努力营造市容靓丽、村容…