欧莱雅启动“美丽事业，美好人生”新五年战略合作

西北地区首个公益培训点于宁夏落成，回应“十四五”乡村振兴主旋律，“一技之长”助力困境女性成为“了不起的她”成就美好梦想

宁夏2021年9月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，欧莱雅中国与中国妇女发展基金会“美丽事业，美好人生”美妆公益培训项目新五年战略合作签约暨宁夏培训班开班仪式正式启动。新五年战略合作将在原先美妆技能培训的基础上增加电商技能培训，旨在顺应数字经济下美妆行业的新需求，挖掘就业创业新赛道，以创新形式助力帮扶城乡困境女性，并承诺在未来5年内惠及8,000名女性。同时，新五年项目的受益版图也首度深入西北地区，以更好回应我国“十四五”规划乡村振兴主旋律，为美丽乡村事业长足发展注入新动能。

新五年战略合作签署，深度赋能女性职业技术教育、回应“十四五”乡村振兴主旋律

纵向深耕：美妆+电商技能、着眼市场新需求挖掘数字经济下就创业新渠道

近年来，电商产业的不断革新催生出包括直播在内等一众新业态和新就业岗位。其中，美妆直播更成为了涨势最强劲的垂直类目之一，但美业电商的迅猛发展也让该领域人才供需间出现惊人缺口。着眼于此美妆公益培训项目，新五年计划在美妆技能的基础上增加电商相关内容，开拓出一条符合人才市场新需求的赛道。同时项目依托集团强大资源，调动旗下新零售先行者巴黎欧莱雅品牌团队提供多方面支持，让新业态加持下的“美丽经济培育”得以为困境女性深度赋能。

“美妆公益培训项目一路走来，为使其更符合不断变化的中国国情、社会及乡镇困境女性的需要，始终在探索和开创结合我们企业自身优势且与时俱进的女性赋能模式，”谈及新五年计划的创新赋能模式，欧莱雅北亚区及中国副总裁兰珍珍女士如是说，“近年来我们洞察到，逐渐下沉和渗透的电商经济不仅为乡镇女性打开了更为灵活和多元的就创业新通道，电商扶贫更逐步发展为乡村振兴的新引擎。因而新五年我们将着眼帮扶困境女性成为拥有美妆加电商直播技能的新型人才，帮助她们获得更具竞争优势、更符合市场新需求的一技之长。”



欧莱雅北亚区及中国副总裁兰珍珍女士致辞

谈及“美丽事业、美好人生”美妆公益培训项目对“她力量”赋能的深远意义，项目重要合作伙伴、中国妇女发展基金会副理事长王银香女士表示：“振兴乡村和社会, 实现乡村美、社会美离不开发挥女性的独特作用与积极参与，很高兴看到项目在过去五年为众多女性带去追求美好的力量。新五年计划将继续为女性赋能，把新型职业技术赋能带去中国更广茂的土地，帮助和鼓励更多乡镇女性提升自我价值，绽放美丽‘她力量’。”



中国妇女发展基金会副理事长王银香女士致辞

横向拓展：夯实帮扶布局、拓宽受益版图，助力我国乡村振兴事业的全面推进

为更好响应国家全面推进乡村振兴的步伐，项目进一步拓宽受益版图，于今年率先聚焦我国西北地区，在宁夏银川生态移民镇良田镇落成该地区首个“美丽事业，美好人生”培训班，并于活动当天举行了开班授箱仪式。

当日，宁夏妇联副主席李咏梅女士现身开班仪式并发表讲话：“很高兴‘美丽事业、美好人生’培训项目能在宁夏落地，把有关美的职业技术培训和互联网创新发展模式带来这里，为女性就业创业开出一片新天地。希望在未来，新型美丽产业能在这片土地生根、孵化，帮助我们拓宽美丽乡村发展的新路径。”



宁夏妇联副主席李咏梅女士到场致辞

垂直产业，深度孵化：美业孵化先行试点，推动县域经济打造“美丽样本”

“美丽事业，美好人生”美妆公益培训项目还将于宁夏率先启动“美业孵化计划”试点工作。计划将在当地扶持5个爱心便民美容美发店，为店铺运营提供启动及扶持资金。在店铺良性运营后，项目更承诺将对需帮扶群体提供公益理发及其他互助活动，以爱心孵化爱心；此外项目也计划在当地培育1个美容美发中心，为项目学员及当地女性提供美业领域的技术指导和支持。“美业孵化计划”在更好帮扶困境群体同时，更旨在助推县域特色产业及经济的发展并探索形成行之有效的美丽样本和可复制推广的乡村振兴模板，积极为乡村发展引入得以持续跳动的新脉搏。

美好的OFFER，成就了不起的女性力量

值此新五年征程启航之际，第三方公益机构北京益创乡村女性公益事业发展中心对过去五年超6,000名项目的受益学员及主教老师、合作伙伴进行了访谈，并发布了“美丽事业，美好人生” 美妆公益培训项目成效评估报告。调查显示，项目对帮扶学员就创业上有着显著成效，近7成学员开启了属于自己的事业，其中约1/6学员更走上了创业道路且收入显著提高；谈及项目对其生活的改变，近半学员表示项目不仅助其获得一技之长、更帮助她们收获自信，近8成学员表示其对目前的事业发展和生活状态非常满意；而学员在收获个人美好改变同时、也为身边人和社会带去了美好影响，近9成学员秉承了项目理念，用所学技术为身边人提供过免费帮助，更有近70%学员参加过各地公益活动。对于那些想要实现美好转变却缺乏技能、平台与机遇的女性来说，“美丽事业，美好人生”美妆公益培训项目不仅帮助她们获得了改变生活的一技之长，更是一份开启困境女性人生梦想的美好通知书。

欧莱雅的公益项目在历经了不断的迭代和创新后，现在正式步入了共筑欧莱雅“渔场”生态圈的创新公益3.0时代。“我们始终鼓励和动员我们的员工、项目受益学员、消费者们成为我们的“美好代言人”，把他们所见证、触摸到的美好能量持续传递给更多身边人，让公益真正成为一个‘人人参与、共同创造’的美好生活共同体，” 欧莱雅北亚区及中国副总裁兰珍珍女士如是说，“扎根中国二十余年来，欧莱雅中国提供给大众和社会的，从来不止是关于美的商品，而是一种引领美好未来的生活方式。因为我们坚信‘美’不止能改变你我生活，更是一股能推进社会和世界前进的动力。未来我们也将继续汇聚点滴小美成就社会大美，也希望能有更多伙伴加入我们，一起创造美、让世界为之所动！”

关于“美丽事业，美好人生”公益培训项目

“美丽事业，美好人生”美妆公益培训项目是欧莱雅企业基金会于2009年在全球发起的公益项目，旨在为困境群体提供在美的领域的免费专业技能培训并帮助他们就业。2014年，为响应国家精准扶贫战略， 欧莱雅携手中国妇女发展基金会将该项目引入中国，并和合作伙伴一起共同摸索出一套因地制宜的技能赋能的创新扶贫公益模式。至2020年底，项目在全国13大省市及自治区设立了48个在地培训点，共帮扶逾8,000名女性在美的领域就业或创业，开创崭新美好人生。

为更好帮助中国女性开启美丽事业、成就美好人生，项目进入中国以来始终顺应时代需求、结合中国国情，进行着深入的本土化探索和创新并不断强化“自我造血”功能：洞察到中国美妆产业的发展实情，“美丽事业，美好人生”项目成为全球首个以美容妆培训课程为主，并创新结合数字化线上教学平台模式的项目执行国家；为助力国家打赢脱贫攻坚战，项目落成“三州三区”特色班，带领当地困境女性踏上追梦之旅；通过义卖及“99公益日”线上众筹等创新模式，项目利用企业资源发动各界积极参与到公益中，致力于扩大项目的社会影响力、传递正能量。

欧莱雅启动“美丽事业，美好人生”新五年战略合作 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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