助力中国企业出口中东市场

深圳2021年9月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，全球领先的质检与合规服务提供者启迈QIMA正式获得海湾标准化组织(GSO)授权，获准可为出口到海湾地区的制造商和进口商提供GCC认证，颁发符合性标识Gmark。

中东国家的产品进口需求量巨大，越来越多的中国企业将目光投向这一市场。获得海湾合作委员会(GCC)官方认证资质标志着启迈QIMA为企业出口中东市场所提供的服务愈加全面。



QIMA

掘金蓝海，满足当地合规要求是前提

整个中东地区，服装、家具、装饰材料、通信电缆、五金、小家电、汽配、小礼品、日化产品需求量高，为中国企业提供了巨大机遇。例如，来自广东、义乌的小礼品等广受中东市场欢迎；中国家具进入阿联酋的关税只是5%，中国供应商相比欧洲供应商更具优势。

尤其对于跨境电商企业而言，在人口结构偏年轻化、人均GDP领先全球、互联网渗透率高、线下消费选择匮乏，以及在线购物可为家庭消费提供较大便利性等因素作用下，中东地区的电商市场充满商机。

尽管中东市场是一片蓝海，但该地区有着特殊的风俗文化和商业习惯，使得双边贸易也与其他国家存在些许不同。企业想要更好地出口中东地区，需要对中东市场有全面的了解，重点之一就是满足当地合规要求。

目前，中东地区基本全面引用欧盟标准。以玩具为例，一般除了要申请EN71-1、EN71-2、EN71-3认证之外，还需要关注Reach法规和电磁兼容指令(EMC)。Reach法规主要根据产品材料不同来推荐适用的检测项目，常见的有总铅、总镉、增塑剂、多环芳烃、阻燃剂、甲醛检测等。玩具指令中还有部分化学物质检测要求，如增塑剂DIBP、双酚A等。

如果是电玩具，要满足IEC62115标准。尤其是针对带发光功能的玩具产品，新标准推出了全新的光生物安全评估要求和测量方法。启迈QIMA专家提醒，出口中东地区的产品要格外关注该测试，建议送检发光单元或整套产品进行预测试以便后续顺利拿到证书。

为企业提供GCC认证所需专业支持和指导

海湾合作委员会(GCC)的七个成员国要求某些产品需要具备Gmark标识方能流通和交易，这些国家包括阿联酋、阿曼、巴林王国、卡塔尔国、科威特国、沙特。

启迈QIMA是海湾标准化组织(GSO)认可的认证机构和发放海湾地区符合性标识Gmark的指定机构，可根据针对Gmark发证资格的法规要求对多类产品进行审核授权。

制造商或进口商只需要向启迈QIMA发起GCC认证申请，经由启迈QIMA认证部门评估后，获得认证，就可将Gmark标志贴在产品或包装上。启迈QIMA可提供海湾国家技术法规、Gmark总体要求和申请流程等专业的支持和指导，以帮助中国企业顺利远航中东。

申请GCC认证需要准备的申请信息表、委认证机构声明、测试报告、产品风险评估报告、符合性声明等文件的模板，都可向QIMA认证部门详询了解。



QIMA

多种SABER服务满足企业需求

启迈QIMA还是沙特阿拉伯标准、计量和质量组织SASO批准的符合性认证评估机构之一，对来自亚洲和澳大利亚、欧洲、美洲（南美洲和北美洲）、中东和北非国家/地区的出口产品颁发符合性SASO认证证书。

为了简化进口流程并保持进口商品和服务的高标准，SASO创建了名为SALEEM的沙特产品安全项目。目前，根据SALEEM，产品和装运符合性计划通过在线系统SABER运作，受技术法规管制的产品的进口商必须在SABER系统中注册产品，通过审核后才能获得符合性认证证书。

启迈QIMA可以为企业进行符合性评估并在SABER上批核管制产品的PCoC、审核装运文档并在SABER上批核SCoC。与此同时，启迈QIMA还为企业提供增值服务，包括：SABER帐户管理、SABER产品注册管理、PCoC和SCoC的SADAD费用便利化，以及SABER装运登记管理。

中东市场蕴藏着潜力，启迈QIMA正不断深化服务，以帮助中国企业高效获得进入中东市场的“敲门砖”。



QIMA

相关链接 :

http://www.qima.cn/

http://www.qima.com

启迈QIMA获海湾标准化组织 (GSO) 授权签发G-Mark认证 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com