北京2021年9月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月9日，美国管理会计师协会（IMA）推出2021年全新创意短片，破题职场用人困境，鼓励财会专业人士勇于拼搏，踔厉风发。

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该短片由国内知名创意团队倾情打造，从决策管理、人力资源和业务交融三个不同的维度出发，剑指职场棘手难题，透视企业人才需求与应聘者所备能力之间的落差。故事最终以三位主人公的出现，打破“虚位以待”的僵局，弥合能力鸿沟。作为美国注册管理会计师（CMA），他们能够在繁杂数据发现价值、助力决策，以前瞻性商业思维打造职场竞争力，同时运用管理会计语言实现跨部门融合。

短片情节充分反映出当下职场用人迫切需求与传统财会人员的能力壁垒，细节之处彰显出敏锐的行业洞察。

“今年是IMA第二次在中国市场上推出创意短片。” IMA副总裁、中国区首席代表李刚先生表示， “随着国际商业环境日趋复杂，中国经济转型不断深化，企业雇主对于前瞻型、综合型财会专业人才的需求日益迫切，而CMA的知识体系恰好能够将理论和实践紧密结合，培养从业人员的综合能力，同时满足企业人才与个人职业成长的需求。我们希望通过此次创意短片，鼓励财会专业人士突破自我，提升价值，勇于挑战每一个重要的岗位。”

IMA推出2021年创意影片 — 《改变，从这一刻开始》 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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