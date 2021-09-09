长沙凯宾斯基酒店员工被指将顾客的整箱茅台调包，警方已介入酒店飞天茅台长沙市_新浪科技_新浪网

原标题：长沙凯宾斯基酒店员工被指将顾客的整箱茅台调包，警方已介入 9月9日下午，一篇《匪夷所思：昨晚，长沙凯宾斯基酒店员工“掉包”偷换了顾客整箱飞天茅台！》文章在网络上流传。网文称，临近教师节，顾客刘先生为感谢师恩，花费4万多元购买两整箱共12瓶原装“飞天茅台”，带到位于长沙市雨花区的凯宾斯基酒店中餐厅就餐。当他结账时发现自己带来的茅台被调包，随后报警。 报料网帖在网络上热传。拼图来源/报料网帖 上述文章提到，教师节前夕，刘先生邀请自己的老师们到长沙凯宾斯基酒店中餐厅赴宴，花费4万多元，专门购买了两整箱共12瓶原装“飞天茅台”，带到酒店四楼中餐厅。 文章提到，宴席在8日下午6点半开餐。快吃完时，刘先生到餐厅收银台结账，并准备把剩下的一件“飞天茅台”酒带回。刘先生从替他保管的一名男服务员那里搬剩下一箱“飞天茅台”时，细心的他留意到外包装纸盒有点不对头，马上用手机查询编码，一查就发现不对，于是要求那名服务员把客人已喝过的6瓶“飞天茅台”瓶帽拿回来查验，因为瓶帽的塑料膜上也有编码。那名服务员说已经扔了，被当作垃圾清理出去了。刘先生说，清出去了也没关系，找回来就行，服务员说马上去找。 等待中，…