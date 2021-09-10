保障性租赁住房租金怎么定？武汉：拟不高于市场价85%-市场行情,运营商-中国网地产

8日，武汉市住房保障和房屋管理局在网站发布了《武汉市人民政府关于加快发展保障性租赁住房的实施意见(征求意见稿)》(以下简称《意见稿》)，提出保障性租赁住房以建筑面积为30-50平方米左右的小户型为主，单套房屋建筑面积原则上不超过70平方米；租金按不高于同地段同品质市场租赁住房租金的85%评估确定。 具体来看，《意见稿》明确，在武汉市正常缴纳社会保险且无自有住房的新市民、青年人以及符合武汉市人才租赁房承租条件的对象均可申请保障性租赁住房。 保障性租赁住房以建筑面积为30-50平方米左右的小户型为主，单套房屋建筑面积原则上不超过70平方米，并配套基本生活设施。 保障性租赁住房租金按不高于同地段同品质市场租赁住房租金的85%评估确定。在满足需求的情况下，可按保障性租赁住房租金标准面向社会出租。 《意见稿》要求，产业园区中工业项目配套建设行政办公及生活服务设施的用地面积占项目总用地面积的比例上限由7%提高到15%，建筑面积占比上限相应提高，提高部分主要用于建设宿舍型保障性租赁住房，严禁建设成套商品住宅；鼓励将产业园区中各工业项目的配套比例对应的用地面积或建筑面积集中起来，统一建设宿舍型保障性租…