豪赌？9000亿富豪盖茨突然出手：143亿大举“抄底”酒店 什么信号？_凤凰网

是逆势抄底豪赌，还是为情怀买单？ 当前全球旅游酒店行业仍深陷泥潭，昔日世界首富比尔·盖茨突然决定逆势抄底。当地时间9月8日，四季酒店集团宣布，比尔·盖茨的家族投资办公室——瀑布投资将支付 22.1亿美元（约合人民币143亿元）购买沙特王子瓦利德•本•塔拉勒持有的四季酒店23.75%的股份。收购完成后，比尔·盖茨将成为四季酒店的绝对控股股东。 市场分析人士认为，比尔·盖茨如此大手笔投资一家全球性的豪华酒店，意味着，比尔·盖茨看好后疫情时代的旅游及酒店业的复苏，逆势布局的信号较为明显。 然而，世界旅游组织预测，在2023年之前，全球旅游酒店行业都不太可能恢复至疫情前水平，主要障碍是旅行限制、疫情控制缓慢、旅行者信心低下和经济环境不佳等。 那么，比尔·盖茨的这笔百亿收购的真实意图究竟是什么？ 比尔·盖茨的“豪赌” 新冠疫情肆虐全球，全球人口流动大幅减少，酒店行业自然成为了重灾区，损失惨重，当前复苏前景依然黯淡，但就在此时，昔日世界首富比尔·盖茨作出了一个大胆的决定，计划以22.1亿美元大肆收购四季酒店股份。 当地时间9月8日，四季酒店集团发布新闻稿称，比尔·盖茨的家族投资办公室——瀑布投资…