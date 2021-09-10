携程、湖州打造政企直播 湖州热度暴涨65%

【品橙旅游】9月3日，浙江湖州宣布调整疫情防控措施，即日起恢复跨省出行活动。为进一步促进疫后湖州旅游市场振兴，9月6日晚，携程集团、湖州市文化广电旅游局共同举办“湖光山色 度假之州”携程超级目的地专场直播——湖州专场活动，湖州市文化广电旅游局党委委员、副局长王栋与携程集团副总裁孙天旭一同向用户推介湖州旅游。 湖州市文化广电旅游局党委委员、副局长王栋（右）与携程集团副总裁孙天旭 6日晚，湖州当地网红、热门酒店、景区等产品在携程直播间悉数上架，当场直播吸引272万人次观看，累计GMV达到780万元，累计间夜量达10000，推广期间曝光量超2400万，推广期间热度环比上周提升68%。从主打度假目的地特色的安吉悦榕庄、莫干山开元森泊度假乐园、湖州廿舍度假村，到充满亲子乐趣的湖州长颈鹿庄园酒店、龙之梦欢乐世界大酒店，再到富有山水野趣的湖州妙溪滑梯美宿、湖州野界度假酒店、圣岛莫干温泉美墅，各类特色酒店产品或是“酒店+美食+景区”套餐都在当天的直播列表中，受到用户普遍欢迎。 携程x湖州政企合作提振市场效应 去年预售GMV近1.5亿元 今年7-8月，全国多地再次因疫情受到困扰。通过科学常态化疫情防控工…