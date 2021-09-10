北京自9月10日起恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务-新闻频道-和讯网

北京商报讯（记者 关子辰 吴其芸）9月10日，北京商报记者从多家旅行社获悉，9月9日晚，北京市文旅局给各旅行社下发了《关于严格旅行社疫情防控措施恢复跨省 旅游 相关工作的通知》（以下简称《通知》），《通知》显示，北京市自2021年9月10日起恢复旅行社及在线旅游企业经营本市跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 《通知》要求，旅行社及在线旅游企业不得组织或接待健康码异常、行程不明及14天内有新增1例及以上本土新冠病毒感染者的地级市（直辖市、副省级城市的县、市、区，下同）旅居史和入境未满21天的涉疫风险人员。旅行社及在线旅游企业不得开展在京人员赴14天内新增1例及以上本土新冠病毒感染者的地级市团队旅游及“机票+酒店”业务。来京旅游团队要严格落实进京防疫要求，须完成新冠病毒疫苗全程接种14天以上方可进京。旅行社要督促组团社在团队出发来京前核验团队全体人员必须符合“北京健康宝”绿码、已全程接种新冠病毒疫苗14天以上的要求，并及时准确填报旅游团队电子行程单。接待已在京短期来京人员报名参团旅游，旅行社也应当核验其符合已全程接种新冠病毒疫苗14天以上的要求。 此外，北京商报记者还了解到，北京市文旅局…