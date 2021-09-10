名县看亮点⑪｜巧用“旅游+”，北川百姓开启旅游致富新路

【名片】 北川，全国唯一的羌族自治县，是幽邃神秘的古羌聚居地，也是“中国大禹文化之乡”。羌文化在这里传承千年，还保存着禹穴、洗儿池、禹王庙等众多自然和人文景观，记载着大禹这位华夏祖先的诞生过程，留下了厚重的羌风民俗、神秘的宗教信仰、优美的歌舞技艺，凝结了101项非遗项目、培养了近200名非遗传承人。这里一年四季都有原汁原味的羌民俗节日，春有转山会、夏有情歌节、秋有羌历年、冬有冰雪节，被命名为“中国羌绣之乡”。 【数据】 近三年来，北川平均旅游综合收入75.69亿元，年均增长14.54%，平均接待游客769.44万人次，年均增长12.06%。面对2020年疫情冲击，仍接待游客753.87万人次，实现旅游综合收入61.44亿元，分别比“十二五”时期增加92.26%、89.16%。 累计打造国家级乡村旅游品牌8个，省级旅游品牌23个，建成幸福美丽新村207个、四好村248个。荣获2个世界级、36个国家级、136个省级文化旅游品牌。 全县累计建成生态停车场227个、标识标牌3000多个，改造提升标准床位1.2万多个，免费开放旅游厕所225个。 【县委书记说】 我们以融入大九寨旅游环线和藏羌彝文…