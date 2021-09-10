日本充电桩建设何以按下暂停键

当前，汽车行业电动化浪潮正席卷全球，由于中国、欧洲、美国等主要市场新能源汽车销量不断增长，全球充电桩数量也在快速攀升。然而，在青睐油电混合动力技术的日本，近年来充电桩数量增长却陷入了停滞状态，甚至由于部分充电桩老化或被移除，日本的电动汽车充电桩数量不增反降。近日，总部位于东京的日本地图厂商Zenrin发布统计数据显示，截至今年3月底，日本的电动汽车充电桩数量约为2.92万根，低于上年同期的3.03万根。这是该公司自2010年开始收集数据以来的首次下降。 与此同时，为了实现2050年碳中和的目标，日本政府计划加快汽车产业的电动化进程，并设定了2035年“禁燃”的激进目标。为了加快电动汽车的普及，日本政府还计划大幅增加充电桩的数量。按规划，到2030年，日本国内快速充电桩数量将增至3万根，而目前约为7700根。 充电桩行业从快速增长到逐步停滞 让我们将时间拨回2013年初，日本内阁通过补充预算案，拿出1005亿日元的补贴，以建设充电桩并推动电动汽车普及，目标是在2年内使得日本充电桩的数量达到10万根，其中包含3.6万根快速充电桩和7.4万根普通充电桩。建设公共充电桩和私人充电桩都可以得到补…