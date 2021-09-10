中国深圳2021年9月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 领先的高质量医疗用品和消费品制造商Winner Medical Co., Ltd. (300888.SZ)今年喜迎30周年庆，公司在今年发布了第一份年度企业社会责任报告，强调其持续致力于可持续、创新、环保发展的承诺。



Winner Medical喜迎30周年庆，持续关注可持续发展

Winner Medical首席执行官Jianquan Li表示：“我们致力于建设可持续、绿色和环保企业的鉴定承诺证明了，从30年前开始，‘环保意识’就已经在我们的观念中根深蒂固。借助于科学技术专业知识，我们一直在不断降低整个生产链的能耗和碳排放。我们将继续保持注重生态的可持续发展观念。”

承诺始于用于生产的原材料。Winner Medical旗下子公司Purcotton的产品都是由棉花制成的。棉花是可持续性最高的天然纤维之一，从种植到收获只需六个月的时间。棉花产品可在3个月内自然降解为有机肥料，不会对环境造成过度负担。此外，棉花还是最耐旱的作物之一，种植用水量只占农业生产需水量的2.3%，土地使用面积占相关耕地面积的3%，提供世界上36%的纤维，同时可对抗土壤侵蚀和荒漠化。

Winner Medical深知自己的环境责任，始终坚持用天然气、回收水等措施代替煤炭，将其产品制造过程中的负面环境影响降至最低。通过不断优化生产工艺和技术，该公司降低了能源和资源消耗，发展成为一家环保型公司。作为值得信赖的行业领导者，Winner Medical致力于面向客户履行专业知识和贴心保障承诺，坚持其“质量优先于利润”的核心原则。

今年4月，Winner Medical发布了其第一份年度企业社会责任报告，全面概述了公司在环境、社会和公司治理(ESG)方面的实践和成就。自2021年初以来，该公司开展了多项调查，计算整个公司（包括旗下子公司）的能源使用量、能源节约量和环保措施的价值。该公司使用编制后的数据为公司实现碳达峰和碳中和目标制定了切实可行、可衡量的时间框架。该公司已投入行动，将减排理念贯穿于整个供应链中。

Winner Medical简介

Winner Medical Co., Ltd.（股票代码：300888）成立于1991年，总部位于中国深圳，是一家大型健康公司，通过“Winner”、“Purcotton”和“PureH2B”三大品牌实现医疗、消费两大行业的协调发展。该公司致力于为用户和消费者提供更多高质量的生活选择，并为更美好的生活创造价值。

Winner拥有30年的医疗用品生产经验，是中国市场上领先的医疗耗材品牌，同时也是一个具有全球愿景的品牌。日常必需品品牌Purcotton继承了公司30年的医疗用品生产经验。该品牌以纯棉为原料，旨在打造一系列健康、舒适、环保的高端棉质日常必需品。PureH2B是一个生活平台，为消费者提供来自世界各地的优质、健康和美丽的精选好物。

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