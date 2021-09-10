威海2021年9月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月9日，“威海海鲜官方旗舰店”揭牌仪式在威海海鲜美食广场举行。

此次活动由威海市海洋发展局及威海市文旅发展集团有限公司主办，威海城市品牌运营有限公司承办，旨在引导消费者了解威海海鲜，扩大“威海海鲜”品牌影响力，结合阿里巴巴集团在数字经济领域的优势，拓宽威海海鲜互联网销售渠道，通过网络直播、短视频微博营销等新的营销方式促进威海海洋产品上行，将威海海鲜打造成中国海鲜食品标杆。



威海市海洋发展局负责人致辞

威海市海洋发展局负责人表示，近年来威海市海洋发展局全力支持威海海鲜电商产业发展和“威海海鲜”品牌推广，推动威海城市品牌运营有限公司在天猫商城开设运营“威海海鲜官方旗舰店”，搭建海鲜产业发展产销合作新平台。接下来，旗舰店将持续发挥威海海洋渔业优势和天猫互联网资源优势，线上线下协作推进，拓展威海优质海鲜产品上行通道，更好地叫响“威海海鲜”品牌，实现资源禀赋向产业优势转化，产业优势向品牌服务转化，品牌服务向经济效益转化，助力我市经济高质量转型发展。

阿里巴巴政企部区域总监郭宏宇说，威海是海洋渔业大市，具有得天独厚的海洋资源，海鲜产量连续多年在全国地级市中独占鳌头。为了更好提升“威海海鲜”品牌化和数字化水平，阿里巴巴大力推动“政府官方旗舰店+政府特色品类旗舰店+本地企业绿通入驻产业带旗舰店”集群，将“威海海鲜官方旗舰店”与“威海海鲜”品牌有机融合，打造线上水产品营销的新模式、新业态，助力“威海海鲜”品牌建设，拓宽“威海海鲜”品牌传播渠道和销售渠道，提升品牌价值和特色，更好的推动威海市海鲜电商产业发展，助力威海海鲜产业的数字化升级。

揭牌仪式上，威海市海洋发展局、威海文旅集团、阿里巴巴集团代表共同为“威海海鲜官方旗舰店”揭牌，为正宗原产地产品合作按下启动键。



央视记者采访威海市海洋发展局王超 （央视记者 摄）

记者：产品的品质一直是消费者最关心的问题，威海市有哪些措施保障和提升“威海海鲜”的品质？

王超回答：“民以食为天，食以安为先”。随着人们对安全、营养和健康的追求，提升和保障水产品品质显得尤为重要。一是持续加强质量安全监管。按照“四个最严”要求，严把质量安全关口，保障生产、流通、加工等各个环节不出问题，让消费者吃的安心。二是深挖“威海海鲜”产品优势。坚持安全优质、绿色生态、营养健康的发展思路，推行标准化生产、全程管控，提升水产品产品品质，切实让消费者吃的舒心。三是维护好、保护好区域品牌。以保护消费者权益为出发点和落脚点，强化区域品牌知识产权保护，提升防伪追溯能力，严厉打击各类侵权行为，切实让消费者吃的放心。

“威海海鲜官方旗舰店”揭牌仪式顺利举行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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