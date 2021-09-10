众巢医学宣布血液肿瘤患者管理业务，深度布局院外市场

上海2021年9月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 众巢医学（NASDAQ交易代码：ZCMD）（简称“众巢医学”或“公司”） ，一家为医护工作者提供在线医学教育培训平台和为患者提供患者管理平台的互联网科技公司，今日宣布，其专注于肿瘤和罕见病患者管理的子公司 — 上海众芯医疗科技有限公司（“众芯医疗”）正式上线血液肿瘤患者关爱中心（“关爱中心”），继续完善其在肿瘤患者管理的业务生态，并进一步布局院外市场。院外市场包括广阔的线上线下零售药店与民营机构如民营医院、私人诊所等。

关爱中心为血液肿瘤患者提供全时、全面、全场景的院外疾病管理服务，包括1）科普教育、专家授课加强患者自我管理能力；2）建立疾病档案、全程疾病随访、定期健康和生活质量测评、用药和复诊提醒等提升治疗依从性和治疗信心；以及3）提供咨询热线解决患者即时性的信息需求。另外，关爱中心还为符合用药或有需求的患者提供药品援助、病理检查、残留病灶检查、基因检测等服务，从而形成院外患者管理的服务生态系统。

截至2021年8月，关爱中心已经累积服务近万名患者，不仅包括白血病、淋巴瘤、骨髓瘤等常见血液肿瘤，而且还包括骨髓增生异常综合征、骨髓纤维化、华氏巨球蛋白血症、POEMS综合征等罕见的血液疾病。共3000多名临床医生通过众芯医疗平台上的数字随访系统为患者提供服务，医生可以查看每位患者的用药记录、不良反应发生的情况、复诊情况，检查结果等，及时掌握患者病情的变化和用药情况，并提出个性化的建议，帮助血液肿瘤患者调整心身状态，增强治疗信心，提高治疗效果和安全性。

据中金企信国际咨询公布的统计数据显示，预计到2024年，中国血液肿瘤的新发病例可能达到22.2万人，预计到2030年将可能达到24.7万人。众巢医学的关爱中心将能够协助血液肿瘤患者解决治疗中的问题，促进身体康复。众巢医学旨在开拓拥有巨大潜力的血液肿瘤市场，并始终坚定的致力于通过患者管理服务改善罕见病患者的治疗体验。

关于众巢医学

众巢医学成立于2012年，办公室位于上海和北京，是一家平台化互联网科技公司。众巢医学通过其旗下“医学慕课”（www.MDMOOC.org）平台为医护工作者提供在线专业医学培训和教育服务，以及“阳光健康学堂”（www.ygjkclass.com）平台为大众提供医疗保健信息。公司通过旗下子公司还为患者提供患者管理平台。更多信息请访问公司投资者关系网站: http://izcmd.com。

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本新闻稿中有关公司的未来预期、计划和前景展望的陈述构成Private Securities Litigation Reform Act of 1995所界定的前瞻性声明。前瞻性声明包括关于计划，目标，目的，战略，未来事件，预期业绩，假设以及其他任何非已经发生的事实性的表述。任何文字表述中涉及“可能”，“将要”，“想要”，“应该”，“相信”，“预期”，“期待”，“预估”，“估计”或类似的非事实性的文字都应视为前瞻性声明。受各种因素的影响，实际结果可能与历史结果或这些前瞻性声明中表述的内容有重大出入。这些因素包括但不限于公司的战略目标，公司的未来规划，公司产品或服务的市场需求和用户接受度，技术更新，经济走势、中国医疗保健信息，教育及培训服务市场的增长，企业的名声和品牌，行业竞争和竞价的影响，相关政策法规，中国宏观经济状况的起伏，公司服务的国际市场情况，招股说明书中披露的相关风险和有关假设,括其对我们业务和运营的影响。鉴于以上原因及其它相关原因，我们建议投资者切勿盲目信赖该等前瞻性表述，并且，我们敦促投资者登陆SEC网站查阅公司相关文件以获取其他可能影响公司未来运营结果的因素。公司没有义务在这些文件申报以后由于特定事件或原因所引起的这些前瞻性声明的改变做公开修正。

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