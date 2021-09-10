该奖项旨在开发创新解决方案以重新提炼二手食用油

沙特食用油市场估计每年有54万公吨

比赛将从9月9日持续到11月30日

沙特阿拉伯吉达2021年9月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Petrolube Oil已成功获得参赛资格，将参加全球2021年“全企业家精神奖：可持续发展组别挑战”。几家公司都针对业务挑战递交了他们的方案，寻求创新和可持续性解决方案，经过激烈的竞争，Petrolube的方案获胜。他们现在正寻求创新性解决方案来回收二手食用油，将其转变为符合全球标准的环境可持续的可生物降解润滑油。



Petrolube

Petrolube将把获奖技术应用到最先进的再精炼工艺中，回收二手油并将其用于其他行业。 他们的目的在于生产更具环境可持续性及成本效益的产品。 该奖项还与沙特2030年可持续目标愿景以及Petrolube自身的可持续发展价值观相契合。

此次比赛将于2021年9月9日接受报名，并于2021年11月30日结束。五个最终入围者将于2022年2月宣布，每个入围者将获得2万美元奖金。最终，一个获奖者将获得100万美元奖励并将与Petrolube签署协议以进一步开发他们提交的解决方案。

在谈及此活动时，Petrolube首席执行官Sajid Saeed表示：“这个奖项旨在充分实现回收和再利用废油的能力。废油再精炼对环境友好。其目标还在于为沙特阿拉伯每年使用的预计54万吨食用油找到建设性用途。”

“Petrolube在提供行业内最高质量的产品和服务方面声誉卓著，因此我们非常热衷于与我们的合作伙伴一起，在废油再利用方面寻求创新技术。这一挑战也反映了我们对符合沙特2030年愿景的国家转型计划可持续发展目标的承诺，”他补充道。

Petrolube Oil生产250多种不同的润滑油产品，并出口到海湾合作委员会（GCC）、中东、非洲和亚洲的35个国家。

去年，Tanmiah Food Company（TFC）获得参加2020挑战赛的资格，通过相同的递交流程评出全企业家精神奖。TFC是一家领先的沙特上市家禽公司，向全球社区寻求解决方案，以便以可持续的方式从其农场产生的废物中创造价值。此项比赛带来了新的技术应用，产生了成功的废物管理方法。

Petrolube Oil参加全企业家精神奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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