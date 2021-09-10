北京2021年9月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月9日，京东零售品质盛典召开，正式发布“品质生态体系”。SGS中国区副总裁李卫先生受邀作为优秀质检机构代表在直播峰会上发言。作为京东优质的全方位合作伙伴，SGS也再一次有幸获得金牌质检服务商的殊荣。



SGS获得金牌质检服务商的殊荣

SGS中国区副总裁李卫先生表示，京东在国内率先提出并积极倡导品质消费这一理念，在营销、物流、售后、供应链质控、金融服务和大数据等方面处于行业领先的地位。SGS很高兴能加入京东零售品质联盟，愿意积极参与京东品质生态圈建设，为中国制造2025计划、为国家扩大内需、消费升级做出应有的贡献。

作为国际公认的检验、测试和认证机构，SGS在电商质量管理方面有着丰富的经验和行业能力。在B2B平台上，SGS是客户首选的第三方机构，同时也为众多B2C平台提供产品质量控制的解决方案。SGS与京东双方合作以来秉持着事前预防，事中监管，事后抽查等理念，从商家入驻前，入驻后，产品售前，售中，售后以及消费者体验等环节做了大量细致而深入的工作，确保引入合规商家，杜绝假冒伪劣商品，提升优质产品的曝光率，让优质的商家和产品获得更多消费者的青睐。

2021年9月为全国第40个“质量月”活动，京东零售品质盛典也迎来了第30个年头。本届盛典京东宣布品质联盟正式成立，京东将进一步加强商品全链路品控能力，打造标准更高、力度更大的商品质量管控体系，为消费者筑牢高品质保障防线。

在商品管理方面，京东将联合品牌方、专业质检机构继续建立更多高于国家或行业的京东商品质量合规标准（以下简称“京东标准”）。目前，京东已制定和发布200余条细分类目的“京东标准”，覆盖母婴、生鲜、食品、美妆、3C家电等京东全品类。针对符合“推优质量标准”的商品，京东还将打上“品质认证”标签，为消费者降低选择成本，也为商家带来更多流量扶持。拥有SGS自愿性独立认证——独立慧鉴认证标识的商品被予以直接采信，属于符合“推优质量标准”的商品，进入“品质认证”专区。

“从创业第一天起，京东就以正道成功、合规经营作为立身之本，让‘合规即发展’的理念深深地融入企业各项业务中。通过打造‘品质生态体系’，京东希望能为广大消费者建立多重质量防线，全力保障消费者权益，让消费者在京东安心购物。”京东集团副总裁、京东零售平台生态部负责人孔祥莹表示。

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关于SGS（官微：SGS官方/SGS质慧生活）

SGS 是国际公认的检验、测试和认证机构。 我们是全球公认的质量和诚信基准。 93,000多名员工在全球运作2,600 多个分支机构和实验室。无论在何处，我们致力于为市场提供卓越服务，超越客户和社会的需求，与各方携手共创更安全、更美好的世界。

SGS通标标准技术服务有限公司由SGS集团和隶属于国家质检总局系统的中国标准科技集团共同于1991年成立，现已在全国建成了90多个分支机构和200多间实验室，拥有15,000多名训练有素的专业人员。

在中国，SGS的服务能力已全面覆盖到纺织品及鞋类、玩具及婴幼儿用品、家居及轻工产品 、电子电气、农产食品、生命科学、化妆品及个人护理、石油化工、矿产、环境、工业、交通和电子商务等多个行业的供应链上下游。

SGS连续五年入选道琼斯可持 续发展指数，第二年入选富时社会责任指数。2020年，SGS入选福布斯全球2000强，位列1140位，居全球第三方检测认证机构(TIC)首位。

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京东发布“品质生态体系”携手SGS牢筑品质高墙 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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