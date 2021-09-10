保时捷、大都会人寿、CVS Health以及David Horsager将在全球SAFe®网上峰会期间担任主角

保时捷、大都会人寿、CVS Health以及David Horsager将在9月27日至10月1日举行的全球SAFe®网上峰会期间担任主角

2021年峰会的议程将重点关注整个企业范围内的业务敏捷性和在出现极端破坏的时代加速数字化转型

科罗拉多州博尔德2021年9月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为世界领先的企业敏捷性框架SAFe®的提供商，Scaled Agile, Inc.日前公布了 2021年全球SAFe网上峰会主旨演讲及发言人名单。这次历时两天的活动将是SAFe专业人士和行业思想领袖的全球最大规模大会，专注于加速数字化转型和在快速发展的市场中展开竞争。

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此次活动将于9月27日至10月1日在美国、欧洲和亚洲的三个时区举行，来自世界领先企业的1500多人已报名参会。来自保时捷、CVS Health、德国电信、凯撒医疗（Kaiser Permanente）、环球电视网（TV Globo）、震坤行工业超市、诺斯罗普·格鲁曼公司和美国空军的50多名演讲者将带来主题演讲、技术演讲和客户案例。

亮点包括：

— Trust Edge ：一流领导者和组织如何通过信任推动业务成果 – 畅销书作家David Horsager介绍他关于信任的著作，阐释信任为何对于灵敏性团队和企业具有根本性意义，以及信任如何能用于任何SAFe企业的强有力提升工具。

— 保时捷公司设计数字未来 – 保时捷公司高管Mattias Ulbrich和 Oliver Seifert博士介绍汽车工程和IT这两个不同领域如何相互结合以重新构想未来跑车。

— CVS Health #更近一步 – CVS Health如何以其意义重大且不断演进的新冠肺炎响应措施来应对疫情带来的巨大破坏。

— 超大规模SAFe – 大都会人寿的敏捷性之旅 – SAFe研究员Cheryl Crupi介绍在组织中大范围应用SAFe的简洁方法。

— 通过企业敏捷性价值流驾驭未来 – SAFe创建者Dean Leffingwell介绍SAFe独有方法，帮助企业加速转型之旅。

以下网站接受参会注册：global.safesummit.com。

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