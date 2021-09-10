意大利里米尼2021年9月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由里米尼果蔬种植技术展览会（Macfrut）与中国农产品贸易促进中心合作举办的“中国日”（China Day）是欧洲味觉艺术项目的一项活动。欧洲味觉艺术项目由欧盟和CSO资助，为期三年，是旨在促进意大利水果和蔬菜在中国、日本和中国台湾的消费而组织的一种网络研讨会，向超过111家亚洲公司和行业专业人员介绍该项目的参与公司。

欧洲味觉艺术机构主持了此次大会，Gianpaolo Bruno（ICE Bejing）、Laura Stocchi和Luca Mari（CSO）进行了介绍，随后欧洲水果和蔬菜生产领域的多家重要公司进行了展示，包括Apofruit的Renzo Balestri、KingFruit的Iulia Iordache、Jingold的Federico Milanese、Origine Group的Reen Nordin和RK Growers的Kevin Auyeung。所有公司都展示并描述了其产品的卓越之处，重点介绍了品种的构成、生产区域以及在种植、采集和分销环节的高标准。

为“中国日”举办的会议完全以线上方式进行，并通过虚拟展台提供支持，企业有机会展示自己，并可以组织与其他参展商和买家的会议。

贸易趋势证实了欧洲和亚洲之间贸易的重要性和兴趣，根据中国海关总署的数据，2021年1月至6月间，中国对意大利的农产品进口额为1081亿美元，出口额为383.9亿美元。在此方面，水果和蔬菜的数量取得了显著增长，水果增长26.6%，蔬菜增长22.22%。这些数据证实，亚洲消费者有兴趣探索意大利的产品质量，包括橙子、猕猴桃、加工水果、蔬菜以及蕃茄酱，这一趋势使意大利和中国都跻身于世界市场的领导者行列。此次合作在当前时期日益重要，并为今后富有成果的坚实合作奠定了基础。

“欧洲味觉艺术”项目将在2021年继续展示意大利的自然和艺术杰作，消费者、记者和专业人士可以参与即将举行的店内活动和展览。

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欧洲果蔬技术展览会中国论坛向亚洲市场展示产品 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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