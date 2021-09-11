融创称因疫情与战略调整 拟终止万达酒店管理21家酒店的管理协议嘉华酒店酒店万达酒店万达文华酒店融创_手机网易网

观点地产网讯： 万达酒店 发展有限公司发布公告表示，于2021年9月10日，公司收到来自 融创 中国控股有限公司（“融创中国”，连同其附属公司合称“融创集团”）的通知，根据该通知，融创中国已通知本集团，由于（其中包括）新冠疫情的影响及融创中国商业战略的调整，其将终止与本集团订立的有关由融创集团持有且由本集团管理的21家 酒店 的酒店管理协议。 观点地产新媒体查阅公告了解，21家酒店中包括19家正在运营的酒店和2家正在建设且尚未开始运营的酒店。分别包括西双版纳融创 万达 文华酒店 、南昌融创万达文华酒店、南昌融创万达 嘉华酒店 、合肥融创万达文华酒店、合肥融创万达嘉华酒店、青岛融创万达嘉华酒店、广州融创万达文华酒店、广州融创万达嘉华酒店、无锡融创万达文华酒店、无锡融创万达嘉华酒店、重庆融创万达文华酒店、重庆融创万达嘉华酒店、重庆融创万达锦华酒店、成都融创万达文华酒店、成都融创万达嘉华酒店、桂林融创万达文华酒店、桂林融创万达嘉华酒店、昆明融创万达文华酒店、昆明融创万达嘉华酒店。 万达酒店表示，公司与融创中国目前正就有关终止的后续安排及对于本集团的潜在补偿进行协商。 特别声明：以上内容(如有…