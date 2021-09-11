北京环球影城大酒店开业 主题房的设计令人害怕套房酒店客房主题房兵马俑_手机网易网

北京环球影城大酒店开业 主题房的设计令人害怕 2021-09-11 07:02:33 9月1日，北京环球度假区试营业了，这个环球度假区投资超过300亿元，里面建有环球影城主题公园、度假 酒店 、商业街等设施。近日，度假区内的环球影城大酒店却因为 主题房 上了热搜。 本来呢，功夫熊猫在大家心目中都是可爱又憨厚的模样，抱着住进一个类似风格的房间去的，结果却被主题房的设计彻底震惊。如果不说这是一个主题酒店，大家会想到什么？ 相信大家光是看图片，就能有跟这些亲身体会的博主一样的感受。我们一般出去旅行，选择主题酒店都是有自己偏好的，有可能是出于当地风情，有可能是青睐酒店的独特审美和风格，然而抱着憧憬，却失望而归的心情，确实让人难受。 北京环球影城酒店的熊猫主题房变“阴间设计” 网友直呼害怕 不看不知道，一看吓一跳！大家猜猜，这里是哪里？没错，这就是北京环球影城酒店的功夫熊猫主题房！网友“草莓”称，自己看到这两个图有三种猜测：1.农家乐2.冥婚主题的密室逃脱3.纸扎的，懂得都懂。然而，万万没想到，这竟是环球影城功夫熊猫主题酒店的房间！ 我们仔细分析一下这个酒店，首先，这个地板是大块的不平整的土砖，…