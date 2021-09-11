这种房子 有钱宁愿压箱底都不要买 !-ZAKER新闻

8 月 30 日，昆明市自然资源和规划局、市住建局、市城管局、市监管局发布《关于进一步加强商业办公类建设项目全过程管理的实施意见（试行）》公告。 据公告显示，该管理意见主要针对目前市场上大量出现的利用商业、办公用地建设住宅等现象，遏制商业办公类建设项目变相改造为 " 公寓 " 按住宅使用的行为。 不过这条公告并不像网络上解读的，昆明未来不会有公寓产品了。这条公告只针对商业办公类土地不能以公寓形式销售。 " 本实施意见所指商业办公类项目，为在商业用地、商务用地、商业商务用地、商住混合用地以及居住用地上建设的商业、办公建筑（以下简称商办项目），酒店、旅馆、度假村、服务型公寓等按照《旅馆建筑设计规范》执行的建筑除外。" 这意味着其他的土地业态依然还会有公寓产品。 其实 " 公寓 " 并不是一种官方的业态类型，商业、商办、住宅等建筑类型是由土地决定的，这意味着在拍地时就已经明确了该土地的未来建造方向。 而本次《实施意见》中重点提到不得将商办类改公寓，其实意思是该土地只能用于商业办公，而不能用于居住型公寓产品售卖。 那么，什么样的土地类型可以建公寓呢？40