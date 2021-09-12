轨迹涉及唐山站、酒店……唐山丰润区寻次密接的接触人员_河北新闻网

轨迹涉及唐山站、酒店……唐山丰润区寻次密接的接触人员 2021-09-12 11:12:52 来源：唐山发布微信公众号 扫码阅读手机版 唐山市丰润区新冠肺炎疫情防控领导小组办公室关于紧急寻找重点人群的公告 广大居民： 2021年9月11日10:20时，接唐山市疾控中心转关于江苏省疾病预防控制中心关于新冠肺炎相关接触者的密切接触者的协查函。函称9月6日徐某与新冠肺炎密切接触者腾某某、际某某同乘G8274次列车04车厢，被判定为次密接。徐某在丰润期间先后乘坐数辆滴滴汽车，所有司机均被判定为三代密切接触者，现紧急寻找重点人群，以下为徐某的行动轨迹： 2021年9月6日徐某从徐州东乘坐Z176次车（09车 31号），于7日05：00点到达唐山站，出站后打车（冀B0U19A）到达丰润区尚客优酒店（万达广场店）。随后打车（冀BN08D0）到中车唐山机车车辆有限公司总部办理安全培训手续。然后打车（冀BG86Q8）到中车唐山机车车辆有限公司列调车间，工作到17时许出厂打车（冀BP00Z0）回酒店。 9月8日早打车（冀BJ06U6）到列调车间工作，下午结束工作后打车（冀B2G19N）回酒店。 9月9日早…