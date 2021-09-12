武汉：拟规定中心城区新建商品房按6%配建保障性租赁住房_央广网

2021-09-12 10:11:00 来源：央广网 央广网北京9月12日消息（记者 安垚） 近日，武汉市住房保障和房屋管理局发布关于征求《武汉市人民政府关于加快发展保障性租赁住房的实施意见（征求意见稿）》意见的公告（以下简称“征求意见稿”）。 征求意见稿指出，为进一步健全完善武汉市住房保障体系，加快发展保障性租赁住房，着力解决新市民、青年人、大学毕业生等群体住房困难问题，将准确把握保障对象，合理确定面积范围，科学确定租金标准。坚持供需匹配，职住平衡，推动产城人融合。坚持市区联动、部门协作、社会协同，建立完善多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。 征求意见稿强调，“十四五”期间，将建设筹集保障性租赁住房25万套（间），其中2021年3万套（间）。主要针对在我市正常缴纳社会保险且无自有住房的新市民、青年人以及符合我市人才租赁房承租条件的对象均可申请保障性租赁住房。保障性租赁住房以建筑面积为30-50平方米左右的小户型为主，单套房屋建筑面积原则上不超过70平方米，并配套基本生活设施。保障性租赁住房租金按不高于同地段同品质市场租赁住房租金的85%评估确定。在满足需求的情况下，可按保障性…