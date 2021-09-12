中国豪华火车最贵房间竟要5万块！建KTV和酒吧软卧ktv东方快车酒店火车_手机网易网

中国豪华火车最贵房间竟要5万块！建KTV和酒吧 2021-09-12 07:02:30 火车 大家都坐过吧，但是你坐过最豪的火车吗？ 在很多人的印象中，火车内的空间都是局促、密闭、散发着泡面和脚丫子混合迷人芳香的，然而，时代变了，火车也变了。今天，家居君要带大家看一个超级豪华的火车，它是中国最豪华的专列，国内火车界的顶配，没有之一。 这个火车于2021年7月3日晚10点，从新疆乌鲁木齐出发，开启了它的第一趟旅程，这列火车叫做“新 东方快车 ”。 资深的火车迷可能看到“东方快车”这四个字就已经知道意味着什么。一直以来，“东方快车”都是豪华火车的代名词，它可以从欧洲一路向东开到土耳其。 “新东方快车”配豪华卧室 众多美食顶级配置 “新东方快车”到底有多豪呢？它虽然是名副其实的火车，但是里面的装潢却让人想到“百万富翁的移动城堡”。虽说有点夸张，但是里面的配置与“五星级 酒店 ”不相上下。 涂上“UR”字眼的“新东方快车”，浑身上下都散发着“我很高贵”的气息。当然它确实挺贵的，作为一趟攀行在南疆、北疆以及新疆全境的列车，最长的行程天数为14天，人均起步价3万元+。 看惯了豪宅，乍一听好像也不是…