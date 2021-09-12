安徽合肥：低风险地区跨省团队旅游及“机票+酒店”业务恢复经营安徽省疫情低风险

原标题：安徽合肥：低风险地区跨省团队旅游及“机票+酒店”业务恢复经营 来源：央视网 央视网消息： 据@合肥发布微博消息，9月12日，安徽省合肥市疫情防控应急指挥部发布关于调整全市文化旅游等行业疫情防控措施的通告。原文如下： 为进一步加强常态化疫情防控工作，推动我市文化旅游等行业有序开放，根据国内疫情形势变化，经市疫情防控应急指挥部研究，现就有关工作通告如下： 一、按照国家文化和旅游部《关于进一步加强剧院等演出场所、上网服务场所、娱乐场所常态化疫情防控工作的通知》要求，在严格落实各项疫情防控措施的前提下，有序开放我市剧院等演出场所、娱乐场所、棋牌室、麻将馆等场所运营活动，接待量不得超过最大承载量的75%。 二、各类旅行社及在线旅游企业可恢复经营低风险地区跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。旅行社要对旅游产品进行安全风险评估，不组团前往中高风险地区旅游，不承接中高风险地区旅游团队，不组织中高风险地区游客外出旅游。相关区域列为疫情中、高风险等级时，未出发的旅游团队必须立即取消或更改旅游行程。旅行社应加强行前排查，做好游客个人信息采集、核酸检测登记、健康信息建档，要求游客报名时如实告知与旅游活动…