多地“解封”跨省游 “双节”假期畅游同时如何兼顾防疫？ 接种旅游_手机网易网

据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道，随着疫情防控形势的好转，近期国内旅游市场逐步有序复苏。北京、上海、海南、湖北、河南等多个省市相继发布通知，恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”经营业务。具体情况如何？中秋、国庆“双节”将至，旅游出行高峰即将到来，如何兼顾疫情防控和游客的放心出行？ 从9月10日开始，北京市恢复了跨省旅游。北京金杰国际旅行社有限公司负责人施金杰告诉记者，近两日，咨询北京旅游的游客明显增多，私家团、精致小团等小规模团队游产品受到了不少旅客的青睐。 施金杰介绍说：“订单量上升了，主要是一些常规景点，比如天安门广场、故宫、长城、颐和园、圆明园等，还有即将开放的环球影城。” 随着疫情防控形势持续向好，除扬州外，江苏各地景区已经恢复开放室外区域，尤其是在曾经封闭了一个多月的南京市江宁区，乡村旅游再次火热。南京市江宁区某农场负责人高凤元告诉记者：“上周末大概恢复到之前的两成吧，现在也是一天比一天好。” 为了加快旅游复苏步伐，湖南省张家界市也出台了多项措施，恢复旅游市场。目前，张家界12家4A级及以上景区已经全部复工复产。张家界市文旅广体局副局长曾韦栋表示，张家界全域降为低风险地…