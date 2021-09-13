广州出台新规进一步加强住房保障工作 明确旧村改造保障性住房最低配比

信息时报讯 （记者 白云） 为进一步加强广州市住房保障工作，加快构建以公共租赁住房（以下简称公租房）、保障性租赁住房和共有产权住房为主的住房保障体系，不断提高住房保障水平，近日，广州市人民政府办公厅在官网公布《广州市人民政府办公厅关于进一步加强住房保障工作的意见》（下称《意见》）。 《意见》的主要目标以解决新市民、青年人等群体的住房问题为主要出发点，充分发挥政府、企事业单位和社会组织等各类主体作用，多渠道筹集建设保障性住房，不断完善符合广州实际的住房保障体系。到2025年，广州计划全面完成66万套保障性住房建设筹集任务（含公租房3万套、保障性租赁住房60万套、共有产权住房3万套），并逐步提高户籍中等偏下收入住房困难家庭的住房保障标准，帮助新市民、青年人等缓解住房困难。 《意见》提出应全面对接落实保障性住房建设所需资金、用地等需求。优化市、区筹建任务分工，建立健全市、区筹建任务落实评价和激励机制。加大用地保障力度，推动多渠道供应土地，确保“十四五”期间年度商品住宅用地出让配建保障性住房建筑面积总体上不低于总出让住宅建筑面积的10%。已完成红线储备的保障性住房历史储备用地，符合国土空间规…