都匀：持续丰富“旅游+”推动产业融合发展-新华网

近年来，都匀市围绕自身资源禀赋，持续通过“旅游+”丰富一二三产业内涵，旅游影响力得到不断提升，新兴旅游业态得到拓展。 旅游+茶 依托都匀毛尖茶跻身“2020中国茶叶区域公用品牌价值十强”，品牌价值达35.28亿元影响效应，持续在都匀毛尖茶螺蛳壳核心产区构架完善以茶产业为核心的农业产业“接二连三”发展格局，打造茶旅山地特色旅游，实现2020年茶产业产值增加至26.2亿元。 目前，“云端茶海•心上毛尖之旅”成功入围全国茶乡旅游精品线路，全市发展茶旅企业78家、全国五星级茶馆2家、三星级茶馆3家，带动全市茶产区乡镇农家乐、餐馆等达400余家，2020年茶旅融合接待游客25万人次，周边群众人均增收达1万元以上。 旅游+桥 按照“一桥一文化，一桥一灵魂，一桥一形态，与绿水青山和谐共生”发展思路，拟将“桥城都匀”的代表文峰桥、百子桥、斜桥、西山大桥等10座桥分期、分批提质建设，打造中国里程碑式的廊桥建筑艺术和“十里剑江看都匀，中国现代廊桥看云上”的“国家级5A智慧景区”，带动市区剑江两岸“都匀新外滩”“文商旅长短街”的建设发展，使“云上桥城”都匀成为贵州又一独具特色的文旅客厅之一和“世界文化景观廊…