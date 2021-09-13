宁波鄞州区1.59亿元成功出让2宗地块

9月13日，宁波鄞州区出让2宗地块，均以底价成交，总出让面积17973平方米，总成交价1.59亿元。 据观点地产新媒体了解，浙江北一雅博医疗投资有限公司以成交总价约9385.31万元竞得鄞州区YZ06-10-b2b地块(中河地段)，成交楼面价约3130元/平方米。 鄞州区YZ06-10-b2b地块(中河地段)位于中河街道，东至科技支路，南、西至地块界线，北至堇山东路，其他商服用地(应建专科医院)，出让面积11994平方米，容积率1.5-2.5，总计容面积约3.0万平方米；建筑密度≤55%，绿地率≥35%，建筑高度≤60米；出让起始价9385.31万元，楼面价约3310元/平方米。 宁波银兴万里投资有限公司以成交总价约6535.99万元拿下鄞州区YZ07-01-b5地块，成交楼面价约5521元/平方米。 鄞州区YZ07-01-b5(钟公庙地段)地块位于钟公庙街道，东至广德湖北路，西、北至用地界线，南至堇山西路，零售商业、餐饮、旅馆、商务金融用地，出让面积5979平方米，容积率1.5-1.98，总计容面积约1.2万平方米；建筑密度≤45%，绿地率≥35%，建筑高度≤65米；出让起始价65…