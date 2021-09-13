民宿早就凉了，只是我们现在才发现民宿住宿小红书短租旅游_手机网易网

民宿早就凉了，只是我们现在才发现 2021-09-13 14:53:54 道总有理 本文系网易新闻网易号特色内容激励计划签约账号【道总有理】原创内容，未经账号授权，禁止随意转载。 9月， 民宿 行业的动荡时刻终于来临。 上个月底，北京市有关部门发布了《关于规范管理 短租 住房的通知》，通知确定了平台发布短租住房信息需要核验短租住房经营者提交的六项材料，业内称“六证要求”，其中包括所在小区管理规约或业主委员会、物业管理委员会、本栋楼内其他业主书面同意的材料。 这次会议给予平台7天的时间，下架不合规房源，如今北京市城市民宿房源已经全部被下架，除少数乡村民宿外，其他民宿至今在各平台均搜索无果。 环球影城开业、临近中秋及十一长假，原本想靠着 旅游 高峰期挽救日常稀松客流量的民宿主们，瞬间心态崩了，一位北京民宿的负责人悲观地表示“疫情没有打倒我，不可抗力把我整趴下了”。不过，打碎业内人民宿梦的真的是民宿规范化吗？ 其实不是，早在规范化管理以前，民宿已然走在危机的边缘。 疫情之后民宿没有等来春天 今年五一期间，文化和旅游部发布的2021年“五一”假期旅游市场数据显示，5月1日至5日，全国国内旅游出…