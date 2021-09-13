《破晓传说》全支线任务攻略 支线目标及位置说明_1-15-游民星空 GamerSky.com

第1页：1-15 展开 《破晓传说》的支线任务共有70个，全部完成后会解锁银杯——万事通。下面为大家带来《破晓传说》全支线任务攻略，希望对大家有用。 本文将囊括所有支线任务的任务位置和任务攻略。 支线任务通常在地图上用字母图标标记。有些任务在第一次访问地图时不会出现，因为它们需要游戏主线进展到一定程度才会出现，也有一些支线任务需要先做前置任务才能接到，还有些支线任务是在通关后才会出现。有少数支线任务没有被标记，下文都会一一列出。 唯一可能错过的支线任务就是编号#03任务「猫头鹰之森」，因为它与猫头鹰的全收集有关，但是猫头鹰收集有可能错过编号#26的猫头鹰，如果错过了那只猫头鹰也会导致支线任务无法完成，要注意！ 另外值得一说的是编号#48任务「猫头鹰旅舍」，任务执行过程中一定要选择「大笼子」否则再也无法得到「三明治食谱」了，不过这不影响食谱的奖杯/成就获得。 奖杯图标 奖杯说明 万事通 完成70个支线任务。驱逐、讨伐、调查、收集……任何委托皆使命必达。 反抗的火种 第一次完成支线任务。即使最初只是星星之火，总有一天会成为席捲世界的大火。 异界生还者 完成支线任务「异界访问者」。麻烦全都解…