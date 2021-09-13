携程、三亚启动超级目的地合作 三亚专场GMV超1800万-新闻频道-和讯网

9月10日，三亚市 旅游 推广局联合携程集团，共同开启携程超级目的地——三亚专场活动，让用户深入体验三亚的旅游魅力和优惠折扣。当日直播共吸引超1060万人次观看，专场活动累计GMV超1800万元，累计间夜量超13000；推广期间全域曝光量超8000万，带动非活动商品订单增量达43%，搜索词环比上周点击提升21%；Boss直播专场成为当日携程直播总榜第一位。 Boss直播三亚专场由携程集团副总裁孙天旭（右）直播带货 为了向全国游客多方位展示三亚出行的超级优惠，“三亚超级目的地”品牌页面内设置了直播狂欢、今日主推、专享礼遇、精选好货和特惠机票五大板块。 整个活动全天共为用户带来“9+1”场专场直播，集结三亚蜈支洲岛旅游区、三亚亚龙湾天域度假酒店、三亚海棠湾万丽度假酒店、三亚湾皇冠假日度假酒店、三亚海棠湾红树林度假酒店、鸿洲国际游艇会、三亚海棠湾民生威斯汀度假酒店、三亚亚龙湾美高梅度假酒店和三亚康年酒店等9家知名三亚旅游企业，以及携程专场Boss直播，从奢牌酒店、高品质民宿，到机票、门票，以最低5折起的商品折扣力度, 为用户实现三亚“旅行自由”。 据了解，此次活动中，9家三亚旅游企业在三亚市…