携程、三亚启动超级目的地合作 三亚专场GMV超1800万-科技-金融界

9月10日，三亚市旅游推广局联合携程集团，共同开启携程超级目的地――三亚专场活动，让用户深入体验三亚的旅游魅力和优惠折扣。当日直播共吸引超1060万人次观看，专场活动累计GMV超1800万元，累计间夜量超13000；推广期间全域曝光量超8000万，带动非活动商品订单增量达43%，搜索词环比上周点击提升21%；Boss直播专场成为当日携程直播总榜第一位。 为了向全国游客多方位展示三亚出行的超级优惠，“三亚超级目的地”品牌页面内设置了直播狂欢、今日主推、专享礼遇、精选好货和特惠机票五大板块。 整个活动全天共为用户带来“9+1”场专场直播，集结三亚蜈支洲岛旅游区、三亚亚龙湾天域度假酒店、三亚海棠湾万丽度假酒店、三亚湾皇冠假日度假酒店、三亚海棠湾红树林度假酒店、鸿洲国际游艇会、三亚海棠湾民生威斯汀度假酒店、三亚亚龙湾美高梅度假酒店和三亚康年酒店等9家知名三亚旅游企业，以及携程专场Boss直播，从奢牌酒店、高品质民宿，到机票、门票，以最低5折起的商品折扣力度, 为用户实现三亚“旅行自由”。 据了解，此次活动中，9家三亚旅游企业在三亚市旅游推广局的组织下推出的专场直播矩阵吸引了诸多用户，9场直播均…