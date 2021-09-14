“旅游+直播”行业的积极自救 济南社会 舜网新闻

9月12日下午，“梨遇齐鲁欢乐泉城”淘宝直播文旅营销活动在济南大明湖畔的南丰戏楼正式启动。当晚，雪梨在直播间推荐济南文旅资源和特色好物，通过直播形式带领全国网友走进齐鲁首府，看山、听泉、观湖、游河、品城，邂逅济南的金秋之美，感知泉城的无限欢乐。 当前，电商经济已经成为应对疫情影响、刺激市场消费、稳定经济增长的重要手段。其中“直播+旅游”的新玩法，在繁花似锦的直播行业里，无疑增添了一抹亮色。 近两年，济南文旅行业也充分发挥电商平台流量大、受众广、关注度高的传播优势，积极开展跨界营销合作，推广文旅资源、推介城市好物。2020年举办了“二安带您游泉城”济南文旅云端好物节、济南文旅好品“云市集”、济南非遗购物节直播带货等电商直播活动，助力文旅行业快速恢复发展，助力城市营销创新升级。 在疫情防控常态化下，“旅游+直播”的形式异军突起，开启了旅游行业直播新风潮。各大直播平台纷纷与旅游网开展跨界合作，或自行推出旅游直播频道，争先占领旅游直播这块市场。 其实早在直播还没正式兴起的时候，以《爸爸去哪儿》《奔跑吧兄弟》为代表的户外真人秀节目，就已经证明了这种模式的可行性。这些节目的同款旅游线路都迎来了一…