用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 北京商报讯(记者 关子辰 吴其芸)9月14日0时,北京环球影城门票正式开售。根据携程平台数据显示,北京环球影城开售10秒内,即跃升携程全球单景区销量TOP 1,1分钟内开园当日门票即售罄,3分钟内门票预订量破万,30分钟内,环球影城大酒店开园当日房间售空。在门票出售过程中,北京商报记者关注到,携程票务系统稳定承压。 数据还显示,携程平台中超过10万人预约环球影城门票开售提醒,9月13日门票开售前一天,北京环球度假区的搜索量相比前一日增长900%。 此前根据携程发布的《秋游及中秋预测数据报告》,从搜索热度来看,北京环球影城或将成中秋最热门景区。基于环球影城的高热度,北京也连续几周稳坐第一,搜索热度遥遥领先于其他城市。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if any)