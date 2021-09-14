2021冰雪产业报告：冰雪人口骤降、旅游成新增长点雪季旅游业滑雪冰雪运动旅游_手机网易网

为期5天的2021国际冬季运动（北京）博览会（以下简称“冬博会”）在首钢园圆满落下帷幕。本届冬博会与2021年中国国际服务贸易交易会合并举办，冬博会高层次的国际影响力和产业渗透力，不仅为服贸会打开全球合作开放新格局增添助力，而且为我国冰雪服务与贸易实现有效拉动，对北京2022年冬奥会的最后冲刺提供有力支持。 即便是因为新冠疫情的冲击，2020年，我国冰雪产业总规模依旧达6000亿元，展现了冰雪经济增长的强劲势头；2021年冰雪产业伴随着冬奥会的临近，正在迎接新前景，这一点在《2021年中国冰雪产业发展研究报告》（以下简称：报告）中得以佐证。 在该报告中，亚洲数据集团副总裁张莉围绕北京2022年冬奥会筹备成果、国内外冰雪产业比较和细分领域发展等方面进行详细解读。 自北京携手张家口申办冬奥会成功以来，冰雪产业政策日益清晰。截止到2019年底，中国冰雪产业整体规模为4235亿元，较2015年的2700亿元增长56.9%。2019—2020年冰雪产业发展进入快车道， 产业结构日益完善与清晰。 首先，以冰雪 旅游业 、冰雪健身休闲业等为核心的主体业规模在冰雪产业中占据重要地位。 其次，冰雪新消费…