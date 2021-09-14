上海2021年9月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 霍尼韦尔（纳斯达克代码：HON）今日宣布与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称鱼跃医疗）签署长期合作协议，通过双方的共同努力满足全球制氧机市场需求，以创新科技赋能生命科学领域的高质量发展，并为全球疫情防控及治疗做出贡献。

鱼跃医疗是霍尼韦尔UOP在高性能制氧分子筛技术领域的重要合作伙伴。根据本次签署的长期合作协议，双方将致力于通过高性能分子筛解决方案服务于全球范围内的制氧机市场，惠及更多用户。

“霍尼韦尔在生命科学等成长型市场的产品越来越受欢迎，公司正在不断加大产品研发和能力建设，充分结合自身的全球资源与鱼跃医疗等行业领先企业开展合作。”霍尼韦尔UOP中国副总裁兼总经理项雷表示，“我们很高兴能与鱼跃医疗签署长期合作协议，共同推动高性能分子筛技术在制氧机行业的应用。期待双方凭借各自的行业经验和技术优势开展前瞻性合作，赋能生命科学事业的进步，并为全球疫情防控及治疗做出贡献。”

“鱼跃医疗一直以高标准引领行业发展，我们期待通过与霍尼韦尔的长期战略合作，发挥双方优势，满足全球市场对高品质家用氧气的需求，并共同推进医用制氧机行业的高质量发展。”鱼跃医疗董事长吴群表示，“积极履行社会责任、专注于为社会创造价值是两家企业共同的重要使命。鱼跃医疗和霍尼韦尔致力于将全球各地人民的健康需求融入持续的创新，为生命健康保驾护航。”

鱼跃医疗是全球最大的制氧机研发制造商之一，在生命健康事业领域发展超过20年，致力于医疗器械的研发创新与智能制造，其呼吸治疗解决方案包括医用级等各类型制氧机设备。作为中国主要的医疗器械企业之一，鱼跃医疗始终以严苛、成熟、尖端的匠心工艺确保医用级供氧品质，树立行业标杆。

霍尼韦尔UOP是催化剂和吸附剂领域的开拓者之一，早在上世纪50年代初在实验室人工合成了分子筛并将其商业化。在70年的技术发展历程中，霍尼韦尔根据应用领域的需求，不断开发、改进分子筛的性能。除了产品研发，UOP在中国的研发中心配套高性能变压吸附（PSA）测试和实验模拟技术，帮助客户快速调整出最适宜的运行参数，节省产品调试时间，保证输出制氧浓度符合医用保健要求，更好地服务于消费者。

关于霍尼韦尔特性材料和技术集团

霍尼韦尔特性材料和技术集团研究并开发工艺技术、自动化解决方案、特性材料和工业软件，引领世界工业的转型与发展。该集团旗下高性能材料部专业生产广泛多样的高性能产品，包括环境友好型制冷剂和发泡剂、气雾剂和溶剂、精细化学品、添加剂、医药包装，以及工业用途的高强度纤维。集团下属霍尼韦尔UOP（www.honeywell-uop.cn）是石油和天然气领域领先的供应商，其工艺技术奠定了全球大多数炼油企业的发展基石，助力企业高效地生产汽油、柴油、航空燃料、石化产品和可再生燃料。集团旗下的过程控制部（hps.honeywell.com.cn）是工业自动化业界先驱，为众多行业提供自动化控制、安全系统、现场仪表、燃料运输解决方案和燃烧器、互联工厂解决方案、网络安全、造纸和包装材料控制系统、互联设施和计量解决方案以及服务。欲了解更多信息，请访问我们的官方微信。

关于霍尼韦尔

霍尼韦尔是一家《财富》全球500强的高科技企业，为全球提供行业定制的航空产品和服务、楼宇和工业控制技术、以及特性材料，致力于将飞机、楼宇、工厂、供应链和工人等万物互联，使世界实现更为智能、安全和可持续的长远发展。霍尼韦尔始创于1885年，在华历史可以追溯到1935年在上海开设的第一个经销机构。霍尼韦尔秉持深耕中国谋求长期发展的理念，贯彻“东方服务东方”和“东方服务世界”的战略，以本土创新推动增长。目前，霍尼韦尔所有业务集团均已落户中国，上海是霍尼韦尔亚太区总部，同时在中国20多个城市拥有50多家独资公司和合资企业，其中包括20多家工厂。 霍尼韦尔在华员工人数约10,000名，其中20%为研发人员，共同打造万物互联、更智能、更安全和更可持续发展的世界。欲了解更多公司信息，请访问霍尼韦尔中国网站www.honeywell.com.cn, 或关注霍尼韦尔官方微博和官方微信。

相关链接 :

http://www.honeywell.com.cn

霍尼韦尔与鱼跃医疗签署长期合作协议 赋能生命科学领域发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com