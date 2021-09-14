上海2021年9月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 情系山区教育，爱心千里传递。9月13日，成功人力资源集团（以下简称“成功人力”）捐建的平安镇成功人力希望小学捐助奠基仪式在重庆市彭水苗族土家族自治县平安镇小学隆重举行，成功人力董事长林伟星博士率捐方代表团，与彭水县县委、平安镇政府相关领导和平安镇小学全体师生共同参与捐助奠基仪式。

平安镇小学始建于1935年，如今需要为周围10个行政村的孩子们提供九年一贯制义务教育。在了解到平安镇学校存在旧校舍严重老化、篮球场严重损坏等问题后，成功人力立即伸出援手，向校方捐助人民币50万元，帮助平安镇小学对教学楼、体育场等重要设施进行修缮。

作为对已践行多年的关爱留守儿童公益项目的延续与深化，成功人力资源集团从今年起正式启动了希望小学捐助项目，平安镇小学也成为了成功人力资源集团捐建的第一所希望小学。在捐助奠基仪式上，林伟星博士作为捐方代表，向校方赠送了礼物，并对全校师生发表了讲话。

林伟星博士表示，成功人力一直遵循“成人之美即成功”的核心价值观，积极承担社会责任，是一家受益于人、回馈于人、以人为本、与爱同行的企业，捐助平安镇小学，就是希望能够为孩子们创造更好的学习、运动和生活条件，为国家推动“双减”工作落地落实，为孩子们营造健康快乐的成长环境出一份力。

林伟星博士对于多年来坚守在平安镇小学教书育人，为大山里的孩子们插上梦想翅膀的全体教职人员表达了崇高的敬意，并向全体同学表达了期许与祝福，期待同学们继续发扬勤奋、坚韧的优良品格，以梦为马，不负韶华，努力学习，成为社会的栋梁。

随后，林伟星博士等成功人力资源集团代表，与彭水县县委、平安镇政府及平安镇小学校方领导一道，共同种下象征着友谊与希望的桂花树，捐助奠基仪式至此圆满落幕。

作为国内领先的人力资源综合服务机构，多年以来，成功人力资源集团将社会责任深度融入自身的发展，打造了一整套的“成功社会责任体系”，公益项目涵盖就业扶贫、残疾人就业帮扶、留守儿童关怀等多个领域，如今，成功社会责任体系再增捐助希望小学项目，公益服务体系得到进一步完善。

林伟星博士表示，以平安镇成功人力希望小学为起点，成功人力承诺每年将捐助一所希望小学。希望为唤起全社会对老、少、边、穷地区乡村小学的持续关注与资助热情出一份力，帮助地方政府增加对贫困地区基础教育的投入，提高学校管理和教学水平，为落后地区的孩子们带来更美好的明天。

爱心传递 筑梦未来，成功人力落地首个希望小学捐助项目 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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