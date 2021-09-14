第二家中外合资险企布局云南，招商信诺人寿云南分公司正式开业

昆明2021年9月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，招商信诺人寿保险有限公司（以下简称“招商信诺人寿”）云南分公司揭幕仪式圆满举办，云南分公司正式开业。至此，招商信诺人寿成为第二家布局云南的中外合资保险公司，将为本省消费者带来丰富多元的保障选择。



招商信诺人寿云南分公司开业揭幕仪式

十四五开局之年，云南全省各地区经济运行持续恢复及提升，民生福祉全面改善。云南省保险市场也经历着较快的发展，2020年全年保险公司原保险保费收入达756.45亿元，较上年增长1.9%，其中健康险业务原保险保费收入148.75亿元，增长17.2%，增速超过全国平均水平。招商信诺人寿副总经理、总精算师兼首席市场官蔡廉和表示：“云南是重要的保险发展市场，随着经济稳步提升，消费者的保险与健康需求日益增强，我们将加快在云南构建保险服务的步伐，围绕云南经济社会发展需要，创新产品、支持本地医疗、养老、社会服务等各项事业，推动本地保险深度和密度同步发展，为云南经济作出贡献。”

云南分公司的发展将沿承招商信诺人寿总体发展战略，通过线上网络、电话等渠道及线下合作银行各网点，为省内消费者及企业客户带来覆盖保障、医疗、健康管理、退休养老、资产传承等多层次、全方位的保险产品和服务。秉持“保险姓保”这一宗旨，招商信诺人寿将基于“客户需求为中心”的出发点，遵循“产品设计简单、定价合理以及方便购买”的理念进行产品开发和服务开展。

揭牌典礼当天，招商信诺人寿同时宣布与爱佑慈善基金合作在云南镇雄捐建“爱佑儿童之家”。“爱佑儿童之家”致力帮扶镇雄当地困境和留守儿童，为他们提供生长发展需要配备的娱乐、学习、办公等设施，提升他们的情感、认知、社会交往等能力，同时为他们提供基本的生活保障、医疗、教育、心理干预等方面的救助。

作为一家以健康保障为专长的中外合资寿险公司，招商信诺人寿的使命是帮助更多的人获得更健康，更幸福，更有保障的生活。经过18年的积累与深耕，公司规模与效益均衡发展，总资产超过900亿，偿付能力充足率保持在250%以上，银保监会监管评级长期保持A级。截至目前，招商信诺人寿累计为超过600万人提供保险保障、健康管理、财富规划等产品和服务。

蔡廉和表示：“云南分公司是我们在中国设立的第28家分支机构。成立18年，招商信诺人寿的发展不是最快的，但却可以说是稳扎稳打地在走好每一步，因为我们深知人寿保险身上肩负的不只是个人人身的保障，甚至是一个家庭的幸福。最大化健康保障的价值，让我们的客户更健康、更幸福、更有保障，这是我们的初心，也将持续坚守下去。”

专注稳健的经营让招商信诺人寿广泛收获来自监管、行业协会、媒体及第三方机构的认可。公司连续两年位列《亚洲保险竞争力排名研究报告》“中国寿险十强”，2015年起连续六年荣获21世纪亚洲金融年会“年度稳健经营保险公司”大奖、《第一财经》“最佳健康保障创新保险公司”。

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