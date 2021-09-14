北京2021年9月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月7日，权威IT市场研究和咨询机构IDC发布的《中国银行业IT解决方案市场份额，2020》报告。中国电子成员企业中电金信以5.9%的市场占有率再度获得中国银行业IT解决方案市场份额第一名。连续四年，中电金信在中国银行业IT解决方案市场蝉联冠军，以绝对优势持续领跑中国银行业IT解决方案市场，市场领先地位实至名归。

实力领跑彰显发展韧劲

2020年银行业IT解决方案市场的整体规模达到502.4亿元人民币，行业呈现稳定发展的态势。尽管行业发展整体向好，但行业竞争激烈，IT厂商竞争格局变化较快。2020年前10名IT厂商，一半厂商市场份额下降。中电金信同比去年，在快速变化的竞争格局下市场份额保持稳中有进，彰显了行业引领者的发展韧性。

除了在整体市场保持领先，在细分领域中电金信继续在支付清算、客户资源管理、远程银行、数据智能/决策支持领域继续保持行业第一。值得一提的是，在银行业第二大规模的风险管理市场，中电金信今年跃居首位，公司在IT银行业的市场优势进一步扩大。此外，中电金信在开放银行、移动银行、核心业务系统、监管与合规管理、互联网信贷、互联网金融、智慧网点、信贷操作、交易银行领域等多个领域位列前五。其中5个细分领域的排名均有所上升，业务发展迅速。

研发创新助力赢在未来

当前，在IT架构变革之下，银行业迎来IT建设的新景气周期。IDC分析师王晨认为，“2020年一系列金融科技配套政策的陆续发布、疫情的刺激、技术应用的成熟和完善，都为银行数字化转型的持续推进提供了多项条件”。数字化转型的重中之重，依然是以技术为支撑，创新为驱动。

中电金信在中国电子的平台及资源加持赋能之下，围绕科技创新，不断的强化多元产品、技术、解决方案能力。2020年，中电金信大幅增加研发投入，强化底层创新，四梁八柱打造公司核心竞争力；作为主要厂商打造多个标杆项目，为银行业应对分布式转型，提供实践经验；首次发布中国电子PKS金融全栈解决方案，立足本质安全，全面支撑金融业数字化转型；全球总部落户上海，依托上海城市发展潜能，增强数字化服务能力。

中电金信研究院以科技创新为引领，深耕创新研发。2021年，中电金信研究院加快创新步伐，推出重磅创新成果全栈全域解决方案。该解决方案基于全栈垂直打穿，进一步发展到通过Model B/I/S 系列模型化和四大咨询服务形成的全域横向覆盖、相互有机整合的金融数字化产品及服务能力，从技术上的基础架构建设，向应用领域的标准化敏捷组装逐步拓展，形成从数字化应用、业务中台、技术中台到基础软硬件设施的整体解决方案能力。

凭借上述实力，中电金信连续4年领跑市场，累计为600余家金融机构提供高质量服务。凡是过往，皆为序章。目前，在国内大循环的背景之下，金融行业自主创新在不断的提速。《“十四五”规划和2035年远景目标》也明确提出，要提升金融科技水平，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。中电金信全栈全域的解决方案为金融机构带来系统性国产化解决方案，优势凸显，将释放巨大的潜力。未来，中电金信将充分发挥行业引领者的作用，以匠心致初心，通过全栈全域技术优势，为金融数字化转型增添动能。

研发驱动 中电金信连续四年蝉联中国银行业IT解决方案第一名 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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