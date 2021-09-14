拟发射搭载宇航级RISC-V芯片以进行空间测试的业务发展

香港2021年9月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 香港 航天科技 欣然宣布，于2021年9月13日，港航科（深圳）空间技术有限公司（“深圳港航科”，为本公司的间接全资附属公司）与中国科学院上海微系统与信息技术研究所（“上海微系统所”）订立合作协议，内容有关订约方共同合作于中华人民共和国（“中国”）完成首个宇航级 RISC-V 高可靠性半导体（“芯片”）的空间验证及卫星在轨测试（“合作”）。

RISC-V 为新一代基于开源指令集的宇航处理器芯片，利用 RVC（RISC-V 代码压缩）技术改善程式代码的大小，同时亦以增加每个程式的指令数量为代价，减少每个指令的 CPU 周期数。该技术透过牺牲代码密度来简化实现电路，使宇航级芯片更广泛的运用于航天、航空、通讯、物联网、 新能源 及智慧管理等领域。

根据合作，上海微系统所将提供高可靠芯片加载存储测试及测试方案，而深圳港航科将打造必要的在轨环境，藉以实施测试方案。订约方将就以下范畴展开合作，包括

(i) 开发芯片加载存储测试及测试方案；

(ii) 有关加载存储测试的机器安装及能源供应；

(iii) 交换加载存储测试数据；

(iv) 监测芯片的在轨状态；及

(v) 对加载存储测试数据进行数据分发、处理及分析。在轨测试时间为六(6)个月。

有关中国科学院上海微系统与信息技术研究所

上海微系统所拥有两个国家重点实验室，主要从事于电子科学与技术及信息与通讯工程两大学科领域的研究。上海微系统所的前身为于1928年成立的国立中央研究院工程研究所，其为首批中国工学研究机构之一。

合作的理由及裨益

香港航天科技集团已开展航天业务（目前透过“金紫荆星座”项目进行），包括

智慧城市卫星大数据应用及解决方案； 卫星测控； 卫星制造；及 卫星发射。

诚如香港航天科技集团有限公司日期为2021年8月20日的公告所披露，香港航天科技集团已订立卫星发射服务确认协议，下一次卫星发射预期将于2021年10月至12月进行。香港航天科技集团将于即将进行的卫星发射中搭载 RISC-V 芯片以进行测试及验证。董事会认为通过与上海微系统所合作，将可透过技能、知识及专长整合创造协同效益，同时增加本集团的科技创新与经济效益。因此，董事会认为，合作乃属公平合理，且合作符合本公司及股东的整体利益。

公告全文：https://newsfile.futunn.com/notice/2021/09/14/9935907-0.PDF

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香港航天科技与中国科学院上海微系统与信息技术研究所合作 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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