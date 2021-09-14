中国上海2021年09月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 新数据显示全球人民加速行动防止了最坏情景的发生，但仍需要长期投入才能保证公平复苏并持续向全球目标迈进

西雅图2021年9月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 比尔及梅琳达·盖茨基金会今天发布了第五份年度《目标守卫者报告》，通过最新的全球数据阐述了新冠疫情对联合国可持续发展目标（全球目标）的进展产生的负面影响。

今年的报告由盖茨基金会联席主席比尔·盖茨和梅琳达·弗兰奇·盖茨共同撰写。报告显示新冠疫情造成的差距仍然巨大，受到疫情打击最大的人群恢复起来也将最慢。由于新冠疫情的影响，和2019年相比，2020年全球又有3100万人陷入极端贫困。到明年，发达经济体中有90%能将人均收入水平恢复到疫情前，而中低收入经济体中能做到这一点的只占三分之一。

幸运的是，即使在新冠疫情持续肆虐期间，得益于全球人民加速行动，避免了一些最糟糕情况的发生。在去年的《目标守卫者报告》中，华盛顿大学健康指标和评估研究所（IHME）估计2020年全球疫苗覆盖率将下降14个百分点，相当于过去25年的进展付诸东流。IHME的最新分析表明，疫苗覆盖率的实际下降幅度只有预估的一半，但这仍是不可接受的。

在报告中，两位联席主席强调了“令人叹为观止的创新”是过去几十年间全球合作、承诺和资源投入的结果。他们表示，避免最坏的情景固然值得称赞，但这还远远不够。为了确保全球能从疫情中真正公平地复苏，他们呼吁对健康和经济进行长期投资 — 就像促进了新冠疫苗快速研发的那些投资一样，从而推动更多的复苏努力，并让全球目标的进展回归正轨。

两位联席主席在报告中写到，“[过去一年的经历]让我们愈发坚定地相信：进步是可能的，但并非必然。如果我们能充分借鉴过去18个月中最好的经验，我们一定能彻底战胜疫情、重回正轨，并加速推进解决健康、饥饿和气候变化等方面的根本性问题。”

报告强调全球女性在本次疫情中受到了不成比例的经济冲击。无论在高收入国家还是低收入国家，疫情引发的全球经济衰退对女性的冲击远比男性严重。

梅琳达·弗兰奇·盖茨说：“世界各地的女性都面临让她们更容易受到疫情影响的结构性障碍。通过从现在起就对女性进行投资并解决这些不平等问题，各国政府将能够推动更公平的复苏，经济也能更好地面对未来危机。这不仅是我们应该做的，更是明智的，对所有人都有好处。”

报告还阐述了所谓的“新冠疫苗奇迹”其实是过去几十年来的严谨投资、政策引导和广泛合作的结晶。正是因为这些长期的工作，我们才能迅速部署疫苗研发、生产和分配所需的基础设施、人才乃至整个生态系统。然而，虽然新冠疫苗以前所未有的速度被研发和部署，但这一生态系统目前主要存在于富裕国家，这也正是为什么全球并未从新冠疫苗研发中平等受益。

比尔·盖茨说：“新冠疫苗不能公平可及是一场公共卫生悲剧。今后，高收入国家和社区可能将新冠肺炎视为又一个与贫困相关的疾病，采取“与我无关”的态度，这是很危险的。除非所有人，无论身处何处，都能获得疫苗，否则我们就无法终结这场疫情。”

迄今为止，已接种的新冠疫苗中有80%以上流入了高收入和中高收入国家，一些国家甚至获得了本国人口所需疫苗剂量的两到三倍，以备针对传染性更高的变异病毒进行疫苗补种。与此同时，低收入国家的疫苗接种量还不到全球的1%。此外，不同地区获得新冠疫苗的能力与疫苗的研发和制造所在地密切相关。非洲拥有世界17%的人口，但疫苗制造能力不足世界的1%。

最后，报告还呼吁全球尽可能贴近最终受益人的需求来投入研发、基础设施和各类创新。

盖茨基金会首席执行官马克·苏斯曼表示：“我们必须对本地合作伙伴进行投入，加强低收入国家研究人员和制造商的能力建设，生产他们需要的疫苗和药品。充分发挥世界各地的创新和人才优势，是解决那些最严峻的健康挑战的唯一途径。”

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https://www.gatesfoundation.org

盖茨基金会年度目标守卫者报告显示新冠疫情造成的全球差距依然巨大 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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