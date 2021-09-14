青岛2021年9月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年9月24-26日，第十九届中国国际消费电子博览会（简称电博会）与2021青岛国际软件融合创新博览会（简称软博会）将在青岛国际会展中心隆重举行。两大展会融合举办，“软硬结合”的全产业链展示方式将全面呈现产业发展趋势及成果，必将带给观众一场科技的盛宴。

自官宣以来，两大展会就获得了各界的广泛关注，得到全国各地的参展企业的积极响应。如今，展会进入开幕倒计时，众多企业已确认将携明星产品参展。

多方聚力 展会升级

作为经国务院批准的全国唯一的消费电子专业国际性博览会，电博会引入德国汉诺威展览公司国际化展会运作机制和资源，协力助推工业互联网与消费电子的融合创新，全面提升展会的国际化、品牌化及专业化水平，进一步扩大国际影响力。

软博会由国家工信部、中科院支持，青岛市政府主办，是青岛市软件和信息技术服务业优秀产品展示，强化对外交流合作和双招双引的重要平台。

两大展会融合举办，软硬结合，多方聚力，共同推进产业发展，提升参展企业知名度，发掘更多创新应用与市场商机，同时带给观众更丰富的观展体验。

此外，本届展会在展商、媒体和行业观众的服务上也进行了全方位优化，首次实现“线下+云端”的“双线融合”，展会盛况将面向全球观众全程直播。

巨头云集 指点方向

行业的发展离不开头部企业的创新与开拓，他们往往拥有更敏锐的行业观察与更国际化的视角。通过展会这一平台，观众可以从这些行业巨头展示的新产品与方案中，更直观地了解行业的发展动向。

青岛是全国知名的软件名城，展会特设了软件特色名城综合主题展区，来集中展示青岛软件定义的智能制造、信息消费、智慧城市、数字经济等创新成果，助推工业互联网、大数据、人工智能、5G等前沿信息技术与实体经济的深度融合。

物联网、人工智能、5G等技术的加速发展，让智慧生活有了更多的可能与落地方案。在生活科技与智慧家庭展区，你将看到众多熟悉的品牌，海尔、海信、TCL、澳柯玛、雷神等，智慧家庭、高清电视、电子竞技、家用机器人等多个细分领域将在这个展区呈现。

人工智能与智能制造是近年来的热点，海克斯康带来的传感器、软件及解决方案，塑造智能制造和智慧城市两大生态系统；北斗科技将带来“北斗+”与“矿山工业智能”两大产品体系。还有天眼科技、科讯、赛昇工业、科捷机器人等一批企业，将展示自己的最新产品与方案。

在工业互联网展区，刚刚在服贸会刷屏的海尔卡奥斯工业互联网平台将亮相。卡奥斯依托海尔30多年的制造经验，将新一代信息技术与工业知识、工艺、流程等融合，展示多个行业多场景的解决方案。大数据、云计算及新一代通信技术展区，华为带来了鸿蒙系统。此外，阿里云、海信网络、浙江大华、青岛浩海、杭州海康威视等企业都将携最新的方案参展。

高端论坛 智慧分享

十四五规划中提出，强化国家战略科技力量，发展壮大新一代信息技术等战略新兴产业。本届展会以“2021新一代信息技术发展高峰论坛”作为主题论坛，政府领导、行业协会、专家学者、展商代表将汇聚一堂，共同探讨新一代信息技术与各产业深度融合，数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

除了主论坛，分论坛也将精彩纷呈。制造企业如何向“智造”转型，实现2025战略目标，是很多企业面临的挑战。智能制造创新发展高峰论坛请来了菲尼克斯中国集团公司高级顾问（原副总裁兼总工程师，智能制造学院院长）杜品圣博士、Wandelbots GmbH资深研究员/中国区总监曾丽敏博士和企业代表，共同探讨这一话题。工业4.0时代智能制造与智慧工厂分论坛，将由中德两国多家科研院所、研究机构的专家学者，德国弗劳恩霍夫协会工业自动化研究所Kay Matzner、德国法兰克福大学教授/华南理工大学高级研究员Boy Luthje等为我们分享国外的经验和实用的案例。

还有很多精彩论坛将在展会期间举办，智慧分享，观点碰撞，必将帮你打开眼界，收获良多。

呈现行业领先的产品、技术与方案，展示行业发展趋势，预测行业未来走向，电博会携手软博会将打通全产业链，进一步整合行业上下游企业，充分发挥平台效应，助力全行业借展会平台加速迭代升级。

2021中国国际消费电子博览会、青岛国际软件融合创新博览会开幕在即，诚邀您的到来！

双展合璧 2021电博会、软博会创新升级 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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