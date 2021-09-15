云南恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务_凤凰网

（凤凰网旅游讯）9月15日，云南省文化和旅游厅发布《关于恢复跨省旅游相关事项的通知》，通知表示，鉴于该省已无疫情防控中高风险地区，即日起恢复云南省旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 通知强调，云南省旅行社及在线旅游企业恢复经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务后，继续暂停组织旅游团队前往出现中高风险地区的省（区、市），继续暂停接待出现中高风险地区的省（区、市）的旅游团队。 同时，全省旅行社及在线旅游企业要严格按照《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第三版）》要求，强化关键环节管理，从严从紧、从细从实做好游客招徕、组织、接待等环节的疫情防控工作。 全省旅游景区要按照《旅游景区恢复开放疫情防控指南（2021年3月修订版）》要求，严格落实“限量、预约、错峰”要求，控制游客接待上限；严格落实门票预约、查验健康码和行程卡等要求，确保游客信息可查询可追溯；严格落实核酸检测、测体温、戴口罩等要求，确保有问题早发现早处置。全省其他文化旅游企事业单位要认真落实《剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南（第五版）》《互联网上网服务营业场所新冠肺炎疫情防控工作指南（第四版）》《娱乐场所新冠…