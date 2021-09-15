14岁少女被性侵求助酒店帮报警遭拒，检察建议直指监督履职_媒体_澎湃新闻-The Paper

原创 刘亚 李立峰 等 （图片来源：摄图网） “这个妹妹被性侵了，能不能帮我们报警？”凌晨3点，在重庆一家酒店的大堂里，两个年轻人慌慌张张地向前台工作人员柯妮求助。 得知女孩可能是被酒店的住客性侵，柯妮拒绝了，“你们该报警就报警，需要配合的我们再配合”。 1 深夜少女的求助 2021年2月28日，新年刚过，来自新疆维吾尔自治区的14岁少女欣欣独自来到重庆旅游。正处青春期的她虽然社会经验并不多，但总想出去看看外面的世界。远在新疆老家的父母虽然担心，但由于身体情况太差无法出行，只能放任她自己去。 这天，欣欣在游玩时结识了16岁的男孩东东，二人聊得开心，便一起结伴同行。当晚，两人在一家小吃店里，偶遇了热情的游客张华。得知欣欣来自新疆，张华便说自己是欣欣的“半个老乡”，“因为我的媳妇也是新疆人”，欣欣更觉亲切，二人还互相加了微信。 吃完夜宵已是深夜，2月的重庆正是湿冷的时候，欣欣有些受不了冻。于是，在张华盛情邀请之下，欣欣和东东二人来到其入住的酒店玩耍。 但欣欣万万没想到，来到酒店房间不久，张华称有话和欣欣单独说，就把欣欣拉到了卫生间，开始动手动脚……幸好，东东在门口大声询问敲门，欣欣才打开门…