跨境物流界的“携程”在跨境电商狂欢后，如何打开新局面？-中国经营网

近年来,我国外贸新业态新模式快速发展,其中跨境电商规模 5 年增长近 10 倍,促进了外贸转型升级。在跨境电商迅猛发展的背后,作为跨境电商服务最后一环,跨境物流也成为了跨境电商进一步打开市场的关键。那跨境物流界的“携程”,货兜是如何利用技术的力量,提升物流服务水平?本期,尘锋将带你走进货兜,看看他们是如何借助数字技术和微信生态成为行业佼佼者。 数字化引领物流新时代 如果说大部分中小型跨境物流企业是受特殊时期影响,被迫走上数字化转型之路,那货兜则是基于多年的外贸经验和前瞻规划,主动向数字化靠拢。 货兜创始人詹树光出身传统外贸行业,拥有多年与国际物流打交道的经验,也对国际物流的复杂程度深有感触:“随着跨境电商的不断发展,跨境卖家的生意也变得更为火热,但是跨境物流存在的周期长、时效无法控制、线路价格不透明等问题,仍是卖家在经营过程中,无法规避的‘发展短板’。” 货兜创始人詹树光 基于前瞻的行业洞察力,詹树光决定利用互联网技术,解决卖家痛点。詹树光认为,“纯粹的信息平台并没有价值,更重要的是与服务商合作提供后续一整套的服务,并将最优化的组合方案计算出来呈现给用户。”为此,一站式跨境物流平台货兜…