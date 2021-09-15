精细升级“15分钟生活文化圈”

住在曲阳赤二居民区的老人们，又有了新盼头：一个镶嵌在小区里的食堂不久后即将迎客。这意味着，老人们不用跑到小区外面的市民驿站，就可以解决吃饭问题。 上世纪80年代初，曲阳新村是上海改革开放后第一个以社区理念规划、公建配套完善的大型居住新村。2006年，曲阳路街道曾提出打造“15分钟生活文化圈”的概念。当年，曲阳社区文化中心建成。2008年，这里建立全市第一个市民驿站。随着时代变迁，曲阳社区不仅房屋渐渐老旧，老年人口比例也达38.4%。面对一个个新的商品房小区，曲阳社区想办法让已有的“15分钟生活文化圈”精细升级。 市民驿站延伸点进小区 62岁的刘萍很忙。9月10日上午，她去曲阳社区第二市民驿站做完免费的“幽门螺旋杆菌”检测，中午吃好饭，下午继续参加两小时手工活动。之前几天，她也辗转于曲阳的4个市民驿站，参加各种手工活动、集市、心理咨询讲座。 作为一个手工爱好者，刘萍的状态可以用乐此不疲来形容。“我手机里有好几个群，驿站里有任何活动，群里都会通知。只要是手工活动，我都参加。”刘萍说，“编织、画图、种花各种手工，做好还能带回家。现在家里放着我的很多作品。”刘萍能去各个驿站参加活动，关键是离家…